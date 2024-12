Résumé quotidien : les données sur l'inflation américaine font bondir Wall Street 📈

Wall Street prolonge son rallye haussier au cours de la session de mercredi après que les données de l'IPC aient renforcé l'opinion du marché selon laquelle la Fed réduira ses taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre. Le Nasdaq gagne actuellement 1,63 %. Dans le même temps, le S&P500 gagne 0,90 %.

Les actions Tesla ont atteint de nouveaux sommets au cours de la séance d'aujourd'hui, Elon Musk devenant le premier homme dont la fortune a franchi la barrière psychologique des 400 milliards de dollars.

L'enthousiasme suscité par l'ordinateur quantique Willow stimule également les actions d'Alphabet (GOOGL.US), qui ont gagné 5,5 % aujourd'hui.

L'inflation de l'IPC américain a augmenté à 2,7 % a/a pour le mois de novembre, conformément aux attentes de 2,6 % a/a. L'inflation de base est restée à 3,3 % a/a. L'absence de surprise rend le marché américain confiant dans une réduction des taux d'intérêt par la Fed la semaine prochaine.

En conséquence, nous avons observé un affaiblissement temporaire du dollar américain. Néanmoins, plus tard, la paire EURUSD est retombée sous le niveau de 1,0500.

La Banque du Canada a réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base, comme prévu, à 3,25 % contre 3,75 % précédemment. Dans l'annonce, nous ne lisons plus la promesse que d'autres réductions sont appropriées. Macklem souligne que la Banque du Canada adopte une approche plus graduelle des taux d'intérêt à ce stade. Le marché estime à 70 % la probabilité d'une nouvelle baisse en janvier.

Les crypto-monnaies regagnent du terrain aujourd'hui après les ventes d'hier. Le bitcoin a dépassé les 100 000 dollars après que les données de l'IPC américain ont renforcé les paris sur une Fed dovish, soutenant ainsi le sentiment autour des actifs à risque. La crypto-monnaie la plus connue a gagné 4,11 % aujourd'hui, tandis que l'Ethereum a ajouté 4,6 %.

Le pétrole brut gagne plus de 2 % aujourd'hui, le brut WTI testant le niveau de 70 $ le baril. Les stocks de brut américains ont diminué légèrement plus que les attentes à 1,42 million de barils. En outre, le marché espère de nouvelles mesures de relance de l'économie chinoise et un déficit important sur le marché du pétrole au premier trimestre de l'année prochaine en raison de la récente décision de l'OPEP+ de retarder la croissance de la production.

L'or enregistre aujourd'hui sa troisième journée consécutive de hausse, franchissant le seuil des 2 700 dollars l'once pour la première fois depuis le 25 novembre. La hausse du prix de l'or peut être liée à une plus grande certitude concernant la réduction de la Fed.

Demain, la BCE prendra une décision importante sur les taux d'intérêt. Actuellement, le marché table sur une baisse de 25 points de base et sur une probabilité de 4 % seulement pour un mouvement plus important.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."