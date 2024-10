Résumé quotidien : les indices américains réduisent leurs gains initiaux ; le dollar reprend sa tendance haussière 🔔

Le sentiment du marché a été mitigé durant la session européenne. Le DAX a gagné 0,2 % malgré les résultats décevants de Mercedes-Benz. L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a légèrement dépassé les attentes. Le FTSE et le CAC 40 ont légèrement reculé. Le fabricant de pièces automobiles Valeo a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles, entraînant une chute de plus de 10 % de ses actions, tandis que l’entreprise suédoise Electrolux a dévissé de plus de 16 % après des résultats financiers décevants.

Aux États-Unis, les indices ont réduit leurs gains initiaux, clôturant avec un sentiment mitigé. L'indice US100, qui avait initialement progressé de près de 1,60 %, n’a finalement enregistré qu’une hausse de 0,60 %, tandis que les indices US500 et US2000 ont terminé en baisse de 0,20 % et 0,50 % respectivement.

Le dollar a repris son ascension après un repli en début de séance, l’indice USDIDX affichant désormais une hausse de plus de 0,20 %, atteignant 104,1000 points. La livre sterling (GBP) et le franc suisse (CHF) se sont également maintenus parmi les devises G10 les plus fortes, chacune progressant de 0,2 à 0,3 %.

Le rapport de l’Université du Michigan a montré une amélioration du sentiment des consommateurs américains, avec une lecture finale de l'indice à 70, dépassant les prévisions de 69 et la lecture précédente de 68,9. Les attentes ont augmenté à 74,1 contre une prévision de 73, et les anticipations d’inflation sur un an ont diminué à 2,7 % par rapport aux prévisions et aux données précédentes de 2,9 %.

