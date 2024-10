Résumé quotidien : Les indices de Wall Street sont influencés par la baisse des données du JOLTS aux États-Unis ; l'incertitude persiste sur les marchés.

Les indices de Wall Street ont ouvert la séance en baisse, mais n'ont pas réussi à maintenir une dynamique haussière, l'US100 gagnant 0,1 % et l'US500 0,15 %. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés sous la barre des 3,8 % après la publication d'un rapport plus faible que prévu sur le marché du travail américain (JOLTS).

Le JOLTS américain est ressorti à 7,67 millions contre 8,1 millions prévus et 8,184 millions précédemment. Les commandes d'usine sont ressorties à 5% contre 4,8% exp. et -3,3% précédemment

US Core Durable Goods (révisé) : -0,2% vs -0,2% exp. et -0,2% précédemment Tesla est en tête des gains parmi les grandes sociétés technologiques, avec plus de 5% de gains alimentés par une demande croissante en Chine et la possibilité d'un début de Tesla Y à 6 places. Nvidia est tradée sans changement après la faiblesse d'hier, lorsque l'action a enregistré un record historique de baisse de la capitalisation boursière de 279 milliards de dollars en une seule séance.

Dollar Tree recule après des résultats plus faibles que prévu, citant un affaiblissement de la demande. L'éditeur de logiciels GitLab gagne 20% grâce à un chiffre d'affaires en hausse de 30% en glissement annuel et à un rapport trimestriel globalement solide, soutenu par les commentaires des analystes de Baird.

Les indices européens terminent la séance d'aujourd'hui avec des baisses sur les principaux marchés. L'indice allemand DAX a perdu 0,8%, le CAC40 a baissé de presque -1%, l'indice FTSE 100 a perdu -0,35% et l'indice Stoxx Europe 600 a baissé de presque -1%.

Les derniers indices PMI pour la zone euro ont été mitigés, les services étant légèrement inférieurs aux attentes du marché. PMI composite final de la zone euro pour le mois d'août : 51,2 vs 51 est. PMI des services de la zone euro pour le mois d'août : 52,9 vs 53,3. est. PMI Composite final de l'Allemagne pour le mois d'août : 48,4 vs 48,5 est. PMI final des services en Allemagne pour le mois d'août : 51,4 vs 51,2 est PMI composite final du Royaume-Uni pour le mois d'août : 53,8 vs 53,4 est. PMI final des services au Royaume-Uni pour le mois d'août : 53,7 vs 53,3 est.

Bostic de la Fed a commenté que l'inflation dans l'économie américaine est en baisse « durable », cependant cette baisse n'est toujours pas justifiée, tandis que la Fed ne devrait pas être trop restrictive, alors que le marché du travail montre des signaux d'affaiblissement, avec des sources d'affaires citant le ralentissement de la dynamique économique.

L'indice de volatilité CBOE (VIX) a chuté en dessous de 18,5, mais dans la seconde moitié de la séance, nous pouvons observer un léger rebond au-dessus de 19, ce qui indique des attentes de volatilité quelque peu élevées avant le rapport NFP de vendredi.

La Banque du Canada a décidé de réduire ses taux de 25 points de base à 4,25 %. La décision était donc conforme aux attentes

Parmi les principales devises, le yen japonais a enregistré la plus forte hausse (environ 0,8 %) ; le franc suisse a également progressé, signe d'une demande de « refuge » sur les marchés des changes. La seule devise du G10 qui a baissé aujourd'hui est le dollar américain.

Le contrat à terme de décembre pour le blé sur le Chicago Board of Trade gagne près de 2 %, menant les gains parmi les matières premières molles négociées aux États-Unis. Une saison agricole européenne plus faible que prévu et des prévisions de production réduites dans la mer Noire, en Russie et dans la zone euro ont soutenu la saisonnalité en dénouant les positions courtes des grands spéculateurs.

Le pétrole perd 0,6 %, le gaz naturel est en baisse de 2 % aujourd'hui ; l'aluminium, le cuivre et le zinc perdent plus de 1 %, sous la pression de données macroéconomiques plus faibles que prévu en Chine.

L'argent et l'or sont plutôt calmes aujourd'hui, gagnant respectivement 0,1% et 0,05%. Le Bitcoin a étonnamment rebondi au-dessus de $58k, malgré la plus forte hausse depuis le début du mois d'août des ETFs nets hors-la-loi de près de $300 millions sur la session d'hier.

