Résumé quotidien : les indices repartent à la baisse, l'or gagne 1,30 % 📌📄

Le marché boursier américain prolonge ses baisses en fin de journée. Le dollar américain et les crypto-monnaies perdent également de la valeur.

Les indices européens ont connu un début de semaine spectaculaire. Le sentiment positif concernant les investissements potentiels dans l'industrie de la défense sur le Vieux Continent a conduit la plupart des marchés à enregistrer des gains substantiels. L'indice allemand DE40 a atteint de nouveaux sommets historiques, gagnant plus de 3 % à son apogée.

Au moment de la publication, l' US500 est en baisse de 0,80 % , l' US100 de 0,85 % et l' US2000 de 1,20 % . Les baisses sont particulièrement notables dans le secteur des semi-conducteurs. Nvidia ( NVDA.US ) est en baisse de près de 6 % , à 115 $ par action .

Le dollar américain est l'une des devises du G10 les plus faibles aujourd'hui. Cependant, cela est dû à ses récentes et très fortes hausses suite à plusieurs annonces de Trump . L' indice USD (USDIDX) est en baisse de 0,90 % , tandis que l' EUR/USD gagne 0,80 % à 1,04870 .

Donald Trump vient d'annoncer que de nouveaux droits de douane sur les produits agricoles étrangers entreront en vigueur à partir du 2 avril . Les produits agricoles américains doivent être vendus aux États-Unis.

Le pétrole WTI baisse de 2,80 % après l'annonce de l' OPEP+ d'augmenter sa production de 138 000 barils par jour à partir du mois d'avril . Cette décision est une surprise, car le marché s'attendait à un nouveau report après une décision similaire en décembre . Au total, l' OPEP prévoit d'augmenter progressivement sa production de 2,2 millions de barils par jour jusqu'en décembre 2026 .

L'or augmente de 1,30 % pour atteindre 2 890 $ l'once , mettant ainsi fin à la récente correction à la baisse. Les prix de l'or continuent d'être soutenus par l' incertitude géopolitique et l' imprévisibilité des décisions de l'administration de Donald Trump .

Rapport ISM sur le secteur manufacturier américain (février) : Actuel : 50,3 Prévu : 50,8 vs Précédent : 50,9 . Une hausse significative de l'indice des prix (62,4) est compensée par des chiffres faibles de l' emploi (47,6) et des nouvelles commandes (48,8) .

Les crypto-monnaies connaissent aujourd'hui une importante liquidation, effaçant presque entièrement les gains de dimanche causés par la déclaration de Trump.

Le Bitcoin chute de 7 % à 87 600 $ , l'Ethereum de 12,40 % à 2 200 $ , tandis que les altcoins chutent collectivement de 9,00 % .

Le rallye du week-end a été motivé par le post de Donald Trump, dans lequel il déclarait que le BTC, l'ETH, le XRP, le SOL et l'ADA devraient être inclus dans les réserves stratégiques de cryptomonnaies des États-Unis.

