Résumé quotidien : les investisseurs tempèrent leur optimisme face aux progrès décevants des négociations commerciales 🔎📄

Les indices américains de Wall Street ont commencé la journée avec des gains, portés par des résultats bancaires meilleurs que prévu pour le premier trimestre 2025 et par l'espoir de limiter l'ampleur de la guerre commerciale.

Cependant, les gains de plus d'un pour cent sur les principaux indices ont été réduits après l'annonce que les négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis ne progressaient pas bien.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Leavitt, a indiqué que Donald Trump affirme qu'en matière de droits de douane, « la balle est dans le camp de la Chine » et que les États-Unis n'ont pas besoin de conclure un accord avec elle.

L'administration américaine a également critiqué la décision prise aujourd'hui par Pékin de suspendre les commandes d'avions à Boeing, invoquant le coût de la guerre commerciale. Cela a entraîné une nouvelle baisse de 2 % du cours de l'action de la société.

Il semble que les négociations soient au point mort, bien que Leavitt affirme que les États-Unis ont déjà reçu 15 offres de partenaires commerciaux et qu'ils les analyseront attentivement.

Selon un rapport de Bloomberg, l'UE s'attend à ce que les droits de douane américains restent en place plus longtemps. Les responsables de l'Union européenne et des États-Unis ont peu progressé dans la résolution des différends commerciaux. En conséquence, les responsables de l'administration du président Donald Trump ont indiqué que la plupart des droits de douane américains sur l'Union resteront en vigueur.

Au moment de la publication, le S&P 500 trade autour de ses niveaux d'ouverture, le NASDAQ 100 est en hausse de 0,15 % et le Russell 2000 gagne 0,20 %. L'indice du dollar est en hausse de 0,55 %.

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) tradés sur le marché ICE sont en baisse de près de 4 % aujourd'hui en raison des prévisions de précipitations au Brésil et en Asie et de la faiblesse des données de broyage, qui suscitent des inquiétudes sur le marché concernant la demande.

Un effondrement de la transformation des fèves de cacao en Malaisie de 15 % au premier trimestre 2025 (selon le Malaysian Cocoa Board et la Cocoa Manufacturers Association) et au Brésil de 13 % au premier trimestre 2025 (AIPC) signale un affaiblissement de la demande après les hausses de prix de l'année dernière. Les prévisions de précipitations au Brésil, en Afrique et dans les principales zones de culture en Asie soutiennent également la baisse du prix du cacao.

L'inflation a été nettement plus faible au Canada en mars : 2,3 % a/a (prévision : 2,7 % a/a ; précédent : 2,6 % a/a). Bien que la Banque du Canada ait récemment indiqué qu'elle ne souhaitait pas réduire les taux d'intérêt, le net ralentissement de l'inflation et les risques importants et persistants liés aux droits de douane pour l'économie font passer la probabilité d'une baisse des taux lors de la séance de demain de 40 % à 50 %. Le dollar canadien s'est affaibli.

Sur le marché des crypto-monnaies, le sentiment est similaire à celui du marché boursier dans son ensemble. Le bitcoin a baissé de 0,05 % à 84 500 $ et a réduit ses gains antérieurs d'environ 86 000 $.

