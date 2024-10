Résumé quotidien : Les lectures macroéconomiques américaines mitigées continuent de mettre la pression sur Wall Street ; le bitcoin perd 3 %, le NATGAS bondit.

La séance de jeudi sur les marchés boursiers européens a été marquée par le recul de la plupart des indices. La faiblesse du secteur de la mode et du luxe a pesé sur le sentiment en France, où le CAC40 a perdu plus de 0,92 % aujourd'hui ; l'action Hermes a perdu plus de 7 %. Dans le même temps, le FTSE100 britannique a perdu 0,34 % et le DAX allemand a gagné 0,02 %.

Les ventes au détail de la zone euro sont ressorties à -0,1% en variation mensuelle contre 0,1% en prévision et -0,3% précédemment ; les ventes ont augmenté de 0,1% sur une base annuelle, alors que le marché s'attendait à 0,2%. Les commandes industrielles allemandes en juillet ont augmenté de 2,9% vs -1,7% exp. après une baisse de 3,9% précédemment.

Les nouvelles commandes allemandes pour la construction de véhicules (avions, bateaux, trains, véhicules militaires) ont augmenté de 86,5% MoM et ont contribué au bond des commandes industrielles en juillet.

Wall Street est également dominée par des sentiments baissiers. Les plus grands perdants du moment sont les indices Dow Jones et Russell 2000, qui perdent près de 0,75 %. Dans le même temps, le S&P500 perd 0,43 %. Le Nasdaq, en revanche, s'en sort beaucoup mieux, avec une hausse de 0,1 %. Les baisses sur ce marché ont été déclenchées principalement par des données macroéconomiques mitigées en provenance des États-Unis.

Les actions du revendeur de voitures d'occasion Copart et du géant technologique Hewlett Packard Enterprises sont respectivement en baisse de 7 % et de 5 % après des résultats trimestriels qui n'ont pas répondu aux attentes de Wall Street. Nvidia gagne 0,3 % tandis que Tesla bondit de 4 % à l'occasion de la journée FSD, Tesla-bot et Robotaxi prévue le 10 octobre.

Les rendements des obligations à 10 ans ont baissé de 2 points de base aujourd'hui à 3,74%, alors que la pression sur le dollar américain se poursuit, l'EURUSD s'échangeant en hausse de 0,17% à 1,11. Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais et le yen japonais sont les plus performants. Le dollar canadien, quant à lui, s'échange sous une pression à la baisse.

Les données macroéconomiques américaines d'aujourd'hui se sont révélées bien inférieures aux prévisions, à l'exception de l'indice ISM des services pour le mois d'août, bien que même dans ce cas, l'ampleur de la surprise positive ait été perceptible.

Le rapport de Challenger sur les licenciements dans l'économie américaine a indiqué les plus importantes suppressions d'emplois depuis le premier trimestre 2023, en particulier dans l'industrie technologique. Le rapport indique 75,8k contre 25,8k précédemment.

L'évolution de l'emploi privé s'est établie à 99k contre 143,5k prévus, après 122k précédemment - bien en dessous des attentes.

Les données de l'indice S&P ISM pour le mois d'août ont indiqué 51,5, contre 51,4 attendu, après 51,4 en juillet. Le sous-indice des prix a augmenté à 57,6, alors que les investisseurs s'attendaient à une baisse à 56 après 57 le mois précédent.

Les commandes ont légèrement augmenté, passant de 52,4 à 53, tandis que l'emploi a chuté à 50,2 contre 51,1 le mois précédent. Le sous-indice d'activité s'est révélé légèrement plus faible que prévu, mais toujours bien au-dessus de la limite des 50 points

Le pétrole a effacé ses gains, initialement soutenus par des rapports selon lesquels l'OPEP+ a reporté une augmentation de la production de deux mois ; il a finalement chuté après qu'un rapport de l'API ait montré des stocks d'essence américains plus élevés que prévu. Le pétrole et le WTI sont stables dans les échanges.

Le NATGAS gagne 6,2% après un rapport de l'EIA plus faible que prévu sur la variation des stocks américains de cette matière première.

Les crypto-monnaies s'échangent dans une nouvelle séance faible ; le Bitcoin perd -3%, et les investisseurs continuent d'observer des sorties nettes des ETF américains, tandis que la demande pour les soi-disant altcoins reste faible

La secrétaire au Trésor américain, Mme Yellen, a déclaré que « (...) le marché de l'emploi ne ressemble plus à une source de pression inflationniste (...) il est devenu moins tendu mais continue de créer des emplois. Tout indique que les dépenses de consommation et d'investissement sont solides ».

