Résumé quotidien : Les marchés américains baissent après l'annonce de Trump et aux données économiques

Les indices américains baissent lors de la séance d'aujourd'hui en réponse à l'annonce par Trump de droits de douane sur les voitures et les pièces automobiles, ainsi qu'à la publication de données économiques importantes. Le S&P 500 est en baisse de 0,1 % , le Nasdaq 100 perd 0,2 % et le Dow Jones corrige de 0,3 % . Le S&P 500 est en passe d'enregistrer sa pire performance trimestrielle depuis le troisième trimestre 2023 .

, le et le . Le S&P 500 est en passe d'enregistrer sa pire performance trimestrielle depuis le . Le président Trump a signé une proclamation mettant en place un droit de douane de 25 % sur toutes les voitures et camionnettes fabriquées à l'étranger à compter du 3 avril, ce qui a fait chuter les actions de General Motors, Stellantis et Ford . Trump a également menacé l'UE et le Canada de « sanctions plus sévères » s'ils unissaient leurs forces contre les États-Unis. De plus, les nouveaux droits de douane s' appliqueront également aux pièces automobiles , bien que des rapports antérieurs suggéraient que seuls les véhicules finis seraient concernés.

avril, ce qui a fait chuter les actions de . Trump a également menacé l'UE et le Canada de s'ils unissaient leurs forces contre les États-Unis. De plus, les nouveaux droits de douane s' , bien que des rapports antérieurs suggéraient que seuls les véhicules finis seraient concernés. Tesla s'est démarquée comme l'une des rares bonnes nouvelles du marché, avec une hausse de 2 % de ses actions en raison de la présence industrielle dominante de l'entreprise aux États-Unis . Cependant, le PDG Elon Musk a averti que Tesla n' était « PAS indemne », car les pièces importées seront toujours soumises à des droits de douane, qualifiant l'impact sur les coûts de « non négligeable ».

de ses actions en raison de la . Cependant, le PDG Elon Musk a averti que Tesla n' car les pièces importées seront toujours soumises à des droits de douane, qualifiant l'impact sur les coûts de La croissance du PIB américain au quatrième trimestre a été révisée à la hausse à 2,4 % en rythme annualisé, contre une estimation précédente de 2,3 %, ce qui témoigne de la résistance de l'économie malgré un ralentissement par rapport au rythme de 3,1 % du troisième trimestre . Une mesure de l'inflation clé dans le rapport a également été révisée à la baisse.

rythme annualisé, contre une estimation précédente de 2,3 %, ce qui témoigne de la malgré un ralentissement par rapport au . Une clé dans le rapport a également été révisée à la baisse. Les rendements des bons du Trésor ont augmenté , les obligations à 10 ans gagnant 2 points de base pour atteindre 4,37 % . Une vente de 44 milliards de dollars d'obligations à sept ans a été faible . Le marché obligataire signale des inquiétudes quant à l'impact inflationniste des droits de douane , les bons du Trésor à court terme surperformant ceux à plus long terme .

, les obligations à . Une vente de . Le marché obligataire signale des , les bons du Trésor à . Les données sur les ventes de logements aux États-Unis ont montré une augmentation mensuelle plus élevée que prévu . En février, les ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de 2 % , alors que les prévisions étaient de 1 % .

ont montré une . En février, les ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de , alors que les prévisions étaient de . Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage a répondu aux attentes , le nombre de demandes ayant augmenté de 224 000 , contre 225 000 attendues.

, le nombre de demandes ayant augmenté de , contre attendues. Les contrats à terme sur l 'or ont atteint leur 17e record de l'année aujourd'hui , augmentant de 1,2 % pour atteindre 3 056 $ , alors que les craintes d'une guerre commerciale s'intensifiaient. Bank of America a relevé son objectif de prix de 3 000 $ à 3 500 $ , tandis que les analystes de JPMorgan spéculent sur une hausse potentielle à 4 000 $ .

, augmentant de , alors que les craintes d'une guerre commerciale s'intensifiaient. , tandis que les spéculent sur une hausse potentielle à . Les actions d' Advanced Micro Devices (AMD) ont chuté de plus de 3 % après que Jefferies a abaissé la note de l'action de « acheter » à « conserver », invoquant des préoccupations concernant sa compétitivité face à Nvidia en matière de capacités technologiques .

ont chuté de plus de après que invoquant des préoccupations concernant sa compétitivité face à en matière de . GameStop a annoncé son intention de vendre 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles pour financer des achats de bitcoins , après que le conseil d'administration a approuvé l'ajout du bitcoin comme actif de réserve de trésorerie .

convertibles pour financer des , après que le conseil d'administration a approuvé l'ajout du . L'indice du dollar américain est en baisse de 0,2 % aujourd'hui , tandis que l' euro se renforce de 0,4 % , portant son gain depuis le début de l'année à plus de 4 % . Bank of America a noté que la « mise en œuvre sélective de politiques américaines favorables à la croissance a conduit à une sous-estimation significative des facteurs positifs pour la croissance de l'EUR/USD ».

, tandis que l' , portant son gain depuis le début de l'année à . a noté que la CoreWeave , un fournisseur de services cloud d'IA et partenaire de Nvidia, est en difficulté avec son introduction en bourse (IPO) , le cours de son action ayant chuté à 40 $ , contre une fourchette initiale de 47 à 55 $ . Nvidia soutient l'introduction en bourse avec une commande de 250 millions de dollars .

, un fournisseur de services cloud d'IA et partenaire de Nvidia, est en difficulté avec son , le cours de son action ayant chuté à , contre une . . Les fonds spéculatifs augmentent leurs positions courtes sur les actions , avec Nvidia, AMD et Tesla comme leurs trois principales cibles , selon Morgan Stanley . Mercredi a été la troisième plus grosse journée de vente d'actions par les fonds spéculatifs cette année , le secteur technologique étant en tête.

, avec , selon . Mercredi a été la , le étant en tête. Les actions de Novo Nordisk ont chuté de 25 % en mars , enregistrant leur plus forte baisse mensuelle depuis 2002 , les investisseurs craignant que le pionnier du marché des médicaments contre l'obésité ne perde son avantage face à son rival américain Eli Lilly , dont les prescriptions de Zepbound dépassent désormais les ventes de Wegovy .

, enregistrant leur , les investisseurs craignant que le , dont les . Le rapport de l'EIA sur le stockage du gaz naturel a montré une augmentation plus importante que prévu des stocks , avec une augmentation hebdomadaire de 37 milliards de pieds cubes, contre une prévision de 25 milliards de pieds cubes. Les stocks de gaz ont commencé à augmenter au cours de la deuxième moitié du mois de mars , contrairement aux tendances sur cinq ans . Malgré cela, les contrats à terme sur le gaz naturel tentent de sortir de la tendance baissière, en augmentant de plus de 2 % aujourd'hui .

a montré , avec une augmentation cubes. Les stocks de gaz , contrairement aux . Malgré cela, les . Les prix du pétrole restent relativement stables , le Brent se maintenant à près de 73 dollars le baril . Les analystes de Citigroup recommandent de « se couvrir progressivement contre les risques de baisse » , prévoyant que la fourchette de négociation se déplacera vers le bas, entre 60 et 75 dollars jusqu'en 2025 . Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI sont en hausse de 0,3 % , s'échangeant autour de 70 dollars le baril .

, le . Les recommandent de , prévoyant que la . Les contrats à terme sur le , s'échangeant autour de . Les crypto-monnaies ne bénéficient pas d'une forte dynamique haussière aujourd'hui : le bitcoin se maintient autour de 86 800 dollars, tandis que l'ethereum s'échange à près de 2 000 dollars par pièce.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."