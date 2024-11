Résumé quotidien : les marchés américains rebondissent, les prix du pétrole explosent

Les actions américaines sont revenues à la hausse après une semaine baissière. Le S&P 500 gagne 0,43 %, le Nasdaq progresse de 0,57 %, le Russell 2000, représentant les petites capitalisations, avance de 0,31 %, tandis que le Dow Jones passe la session dans le rouge avec une perte de 0,15 %.

Les indices européens évoluent sans direction ferme. On observe des pertes sur le DAX allemand (-0,11 %), le FTSE MIB italien (-1,27 %) et le WIG20 polonais (-0,19 %), tandis que le CAC 40 français gagne 0,12 % et le FTSE 100 britannique progresse de 0,57 %.

Selon Stournaras de la BCE, une réduction des taux de 25 points de base en décembre est « raisonnable » et « d’autres suivront » si l'inflation revient de manière stable et prévisible à l’objectif de 2 %. D'un autre côté, le membre du conseil de la BCE avertit que les tarifs de Trump pourraient conduire à une récession à moyen terme.

L’EUR/USD a rebondi à partir d’un support psychologique de 1,0500 alors que le rallye du dollar post-électoral commence à s’estomper (actuellement à 1,0589). Parmi les autres devises, la NOK et l’AUD s'apprécient le plus contre le dollar, la livre sterling montre de la force avant la publication des données sur l'inflation au Royaume-Uni, et le JPY se déprécie de 0,3 % contre le dollar alors que le gouverneur de la BoJ, Ueda, n’a pas donné de timing précis pour les hausses de taux futures.

L’incident de Johan Sverdrup fait monter les prix du pétrole de 3 %. L’incident a eu un impact sur les marchés mondiaux du pétrole, avec les contrats à terme sur le Brent en hausse de 2,98 %, atteignant 73,06 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain progresse de 2,8 %, pour atteindre 68,89 $. Cette montée des prix survient dans un contexte de tensions existantes liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le NATGAS progresse de 3,8 %, atteignant 2,92 $.

Bitcoin franchit le seuil des 92 000 $ et reteste ses plus hauts historiques malgré deux jours consécutifs de sorties nettes des ETF ; il redescend maintenant sous les 91 000 $. Les cryptomonnaies plus petites connaissent un sursaut haussier ; Tezos, Algorand et Stellar gagnent dans la fourchette de 20 à 40 % ; Ethereum reste en dessous de 3 200 $.

L’or rebondit aujourd’hui, malgré un dollar fort et des rendements en hausse. À l’échelle mondiale, la demande d’or est en forte hausse en Inde, particulièrement pendant la saison des mariages. En revanche, la demande de bijoux en Chine a diminué à un rythme à deux chiffres depuis le début de l’année. Le prix de l’or est en hausse de 2 %, atteignant environ 2 600 $ l'once. L'argent progresse de 3 % et atteint 31 $ l'once, tandis que le palladium bondit de 7 %.

Des rapports récents ont révélé des problèmes de surchauffe dans les nouveaux racks de serveurs Blackwell de Nvidia, entraînant une chute de 1,6 % de ses actions.

Les actions de Tesla gagnent 5,6 % après des informations selon lesquelles l’équipe de transition de Donald Trump prévoit d’établir un cadre fédéral pour la régulation des véhicules autonomes via le Département des Transports des États-Unis.