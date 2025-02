Résumé quotidien : les marchés baissent après avoir digéré les résultats du secteur de la distribution

Le S&P 500 a chuté de 0,7 %, reculant de son plus haut niveau historique, les valeurs du commerce de détail et de la technologie ayant entraîné la baisse. L'indice avait déjà atteint son troisième record de clôture de 2025 la veille. Le Dow Jones Industrial Average a enregistré la plus forte baisse parmi les principaux indices, chutant de 1,4 %, soit environ 600 points. Le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 ont tous deux reculé de 0,8 %, entraînés par la faiblesse du secteur technologique. Le Russell 2000 a chuté de 1,2 %, ce qui indique une faiblesse plus générale du marché qui s'étend aux petites entreprises.

Les actions de Walmart ont plongé de 6,6 % après que le géant de la distribution ait publié des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour l'exercice 2026, prévoyant un BPA ajusté de 2,50 à 2,60 dollars contre 2,77 dollars selon les estimations des analystes. La société a tout de même affiché de très bons résultats au quatrième trimestre, avec une hausse de 4,6 % de son chiffre d'affaires comparable aux États-Unis et une croissance de 20 % de son activité de commerce électronique. Palantir Technologies a chuté de 7,5 % après l'annonce par le secrétaire à la Défense, Mark Esper, d'une réduction de 8 % des dépenses militaires prévues sur cinq ans.

L'action Carvana a chuté de 11 % malgré des résultats supérieurs aux estimations globales, les investisseurs se concentrant sur la pression sur les marges bénéficiaires brutes et la baisse des volumes de gros. L'action Shake Shack a bondi de 14 % après avoir annoncé une croissance de 3,7 % de ses ventes comparables en janvier malgré les difficultés météorologiques, ce qui a permis de relever ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2025 à 205-215 millions de dollars.

Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté à 219 000, légèrement au-dessus des prévisions de 215 000, tandis que le nombre de demandes en cours a atteint 1,869 million.

Le président de la Fed de Chicago, M. Goolsbee, a suggéré que les prochaines données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelles pourraient ne pas être aussi préoccupantes que les récents chiffres de l'IPC, tout en exprimant son inquiétude quant aux impacts potentiels des droits de douane. Le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, a prévu deux baisses des taux d'intérêt en 2025, mais a souligné la nécessité de rester vigilant face à l'incertitude politique. Les acteurs du marché continuent d'ajuster leurs prévisions de baisse des taux alors que les responsables de la Fed restent prudents quant à l'évolution de l'inflation.

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé, passant de 6,87 % à 6,85 %, bien que les demandes de prêts hypothécaires aient atteint leur plus bas niveau cette année, avec une baisse de 6 % des demandes d'achat et de 7 % des demandes de refinancement.

Le pétrole brut WTI a dépassé les 73 dollars le baril, soutenu par les contraintes potentielles d'approvisionnement liées à la réduction des flux des oléoducs kazakhs et aux considérations de l'OPEP+. L'EIA a indiqué que les stocks de brut ont augmenté de 4,63 millions de barils, dépassant les prévisions de 3,2 millions de barils.

Le NATGAS perd plus de 5 % aujourd'hui. Les prix sont restés sur une trajectoire baissière depuis le début de la séance, et même le rapport de l'EIA indiquant une baisse plus importante que prévu des stocks n'a pas aidé le contrat. La variation hebdomadaire des stocks était de -196 milliards de pieds cubes (contre -193 milliards de pieds cubes prévus).

Les prix de l'or ont atteint de nouveaux records alors que les investisseurs recherchaient des actifs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques.

L'indice du dollar américain s'est affaibli de 0,6 % par rapport à un panier de devises majeures. Le yen japonais est aujourd'hui la devise la plus forte, avec un gain de 1,2 % par rapport au dollar américain.

Les perspectives de dépenses de consommation restent incertaines après les prévisions prudentes de Walmart, qui pourraient signaler des défis plus larges pour le secteur de la vente au détail.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."