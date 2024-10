Résumé quotidien : les marchés euphoriques parient à 65 % sur une baisse des taux de 50 points de base à l'issue du FOMC de demain.

Les indices américains ont effacé leurs gains initiaux et se négocient actuellement sans grand changement. Seules les petites capitalisations restent en territoire positif, l'indice US2000 gagnant 0,60% à 2200 points. La hausse des sociétés de l'indice US2000 peut être attribuée à la baisse des taux d'intérêt qui aura lieu demain aux États-Unis. L'assouplissement de la politique monétaire devrait profiter aux petites entreprises, qui ont été les plus durement touchées par la politique restrictive de la Fed.

Les indices européens ont clôturé la séance avec des sentiments mitigés : le WIG20 polonais a gagné 1,4 %, l'IBX35 espagnol a augmenté de 0,4 % et l'ATX20 autrichien a augmenté de 0,1 %. À la baisse, le DAX allemand a reculé de 0,3 %, le CAC40 français de 0,4 %, le FTSE 100 britannique de 0,35 % et le FTSE MIB italien de 0,1 %.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis ont été mitigées. Contrairement aux prévisions, les ventes au détail ont augmenté de 0,1 % en glissement mensuel (contre une baisse attendue de -0,2 %). En outre, la croissance de juillet a été révisée à la hausse de 10 points de base à 1,1 % (précédemment : 1 %).

La production industrielle du mois d'août a augmenté bien au-delà des attentes du marché, de même que les données sur les ventes « non récessionnistes », ce qui laisse présager un scénario d'atterrissage en douceur. Les données finales ont montré une augmentation mensuelle de 0,8 % par rapport aux attentes du marché de 0,2 %, et de -0,6 % précédemment.

Au moment de la publication du rapport, les marchés évaluent à 65 % les chances d'une réduction de 50 points de base lors de la réunion du FOMC de demain, et à seulement 35 % les chances d'une réduction de 25 points de base. Les attentes ont augmenté cette semaine - il y a seulement une semaine, les chances d'une double réduction étaient de 34 %.

Le rapport sur le climat économique en Allemagne, ZEW, est apparu beaucoup plus bas que prévu. L'indice principal et l'indice actuel ont tous deux confirmé la poursuite de la baisse. La lecture ZEW d'aujourd'hui de 3,6 (contre 17 attendu) est la plus faible depuis octobre 2023.

L'inflation selon l'IPC au Canada a été plus faible que prévu. Les données actuelles montrent une variation des prix en glissement annuel de 2,0 %, contre 2,1 % attendus et 2,0 % précédemment. L'inflation de base a encore baissé à 1,5 % en glissement annuel (contre 1,7 %).

Le dollar américain a réduit ses pertes initiales et était en hausse au moment de la publication. Cette hausse est intervenue après la publication de données plus solides que prévu sur l'économie américaine. L'indice USDIDX du dollar est en hausse de 0,30 % à 100,6000 points.

Le bitcoin a rebondi de 4,50 % pour atteindre 60 800 dollars, dépassant à nouveau la barrière psychologique des 60 000 dollars. Le sentiment du marché s'améliore progressivement, les investisseurs anticipant les effets positifs de la première baisse des taux d'intérêt américains lors de la réunion de demain.

Sur le marché des métaux précieux, les récentes tendances haussières ralentissent : l'or perd 0,7 %, l'argent 0,45 % et le platine 0,8 %. Toutefois, l'or reste à des niveaux historiquement élevés, au-dessus d'une récession récemment brisée.

Les contrats à terme sur le coton reculent (COTON : -1,25%) après des gains initiaux dus aux inquiétudes concernant la saison des ouragans aux Etats-Unis. Les prévisions actuelles du National Hurricane Center à Miami suggèrent que la tempête tropicale Gordon va s'affaiblir et s'éloigner des Etats-Unis dans les prochains jours.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."