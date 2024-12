Résumé quotidien : les marchés mondiaux en forte hausse, portés par la technologie et les cryptomonnaies

Le Nasdaq 100 a annoncé d’importants changements dans son indice, effectifs le 23 décembre, avec l’ajout de MicroStrategy (MSTR.US), Palantir Technologies (PLTR.US) et Axon Enterprise (AXON.US). Ces ajouts remplaceront Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) et Illumina (ILMN.US), avec Bloomberg Intelligence estimant que l’activité de négociation liée aux ETF pourrait atteindre au moins 22 milliards de dollars. Broadcom Inc. (AVGO) continue de grimper et enregistre un gain de plus de 10 % aujourd'hui.