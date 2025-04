Résumé quotidien : les marchés mondiaux naviguent entre incertitudes tarifaires et signaux des banques centrales

Les marchés rebondissent grâce aux perspectives de baisse des taux de la Fed dans un contexte de tensions commerciales, avec une hausse de 1,5 % pour l'indice US500, de 2,1 % pour l'indice US100 et de 0,99 % pour l'indice US30, qui enregistre ainsi une troisième journée consécutive de gains.

dans un contexte de tensions commerciales, avec une hausse de 1,5 % pour l'indice US500, de 2,1 % pour l'indice US100 et de 0,99 % pour l'indice US30, qui enregistre ainsi une troisième journée consécutive de gains. Les responsables de la Fed laissent entrevoir une possible baisse des taux , la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, évoquant une éventuelle décision en juin et le gouverneur Christopher Waller se déclarant favorable à une baisse si les droits de douane nuisent au marché du travail, contrastant ainsi avec la position plus prudente de Jerome Powell.

, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, évoquant une éventuelle décision en juin et le gouverneur Christopher Waller se déclarant favorable à une baisse si les droits de douane nuisent au marché du travail, contrastant ainsi avec la position plus prudente de Jerome Powell. Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'inquiète de l'impact commercial mais ne prévoit pas de récession au Royaume-Uni, reconnaissant le « choc de croissance » causé par les droits de douane tout en soulignant que l'économie britannique reste résistante, avec des données du PIB « assez encourageantes ».

mais ne prévoit pas de récession au Royaume-Uni, reconnaissant le « choc de croissance » causé par les droits de douane tout en soulignant que l'économie britannique reste résistante, avec des données du PIB « assez encourageantes ». Les commandes de biens durables ont bondi de 9,2 % en mars , contre 2,1 % prévu, mais cette hausse est largement due à une seule commande d'avion, tandis que les commandes de base n'ont affiché aucune croissance (0,0 % contre 0,3 % prévu).

, contre 2,1 % prévu, mais cette hausse est largement due à une seule commande d'avion, tandis que les commandes de base n'ont affiché aucune croissance (0,0 % contre 0,3 % prévu). Trump revient sur ses critiques à l'égard de Powell après l'inquiétude des marchés, déclarant qu'il n'a « aucune intention » de limiter le mandat du président de la Fed, malgré ses appels précédents en ce sens suite à la réticence de ce dernier à baisser les taux.

après l'inquiétude des marchés, déclarant qu'il n'a « aucune intention » de limiter le mandat du président de la Fed, malgré ses appels précédents en ce sens suite à la réticence de ce dernier à baisser les taux. Les valeurs discrétionnaires sont sous pression , les analystes d'UBS notant que les marchés « anticipent rapidement une récession alimentée par les droits de douane », ces secteurs reculant de 20 % par rapport à l'ensemble du marché en raison de la baisse des prévisions de bénéfices.

, les analystes d'UBS notant que les marchés « anticipent rapidement une récession alimentée par les droits de douane », ces secteurs reculant de 20 % par rapport à l'ensemble du marché en raison de la baisse des prévisions de bénéfices. Les élections canadiennes se resserrent , l'avance des libéraux sur les conservateurs se réduisant de 5,6 points à 3,6 points, les électeurs se détournant des menaces de Trump pour se concentrer sur les préoccupations liées au coût de la vie.

, l'avance des libéraux sur les conservateurs se réduisant de 5,6 points à 3,6 points, les électeurs se détournant des menaces de Trump pour se concentrer sur les préoccupations liées au coût de la vie. Le CME Group lancera des contrats à terme sur le XRP le 19 mai (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires), élargissant ainsi les dérivés de cryptomonnaies au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum afin de répondre à la demande de « produits dérivés réglementés ».

le 19 mai (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires), élargissant ainsi les dérivés de cryptomonnaies au-delà du Bitcoin et de l'Ethereum afin de répondre à la demande de « produits dérivés réglementés ». Les rendements des bons du Trésor et le dollar reculent , les traders pariant sur un assouplissement plus rapide de la Fed, les rendements à 10 ans reculant de cinq points de base à 4,33 % et l'indice Bloomberg Dollar Spot Index perdant 0,2 %.

, les traders pariant sur un assouplissement plus rapide de la Fed, les rendements à 10 ans reculant de cinq points de base à 4,33 % et l'indice Bloomberg Dollar Spot Index perdant 0,2 %. L'or poursuit sa série record , progressant de 1 % à 3 322,73 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude économique.

, progressant de 1 % à 3 322,73 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude économique. Les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté de 88 milliards de pieds cubes cette semaine, dépassant la hausse prévue de 65 milliards de pieds cubes. Ce rapport a renforcé la tendance à la baisse des prix des contrats à terme sur le gaz naturel, qui ont reculé de près de 3 % aujourd'hui.

cette semaine, dépassant la hausse prévue de 65 milliards de pieds cubes. Ce rapport a renforcé la tendance à la baisse des prix des contrats à terme sur le gaz naturel, qui ont reculé de près de 3 % aujourd'hui. Les prix des cryptomonnaies divergent , le Bitcoin reculant légèrement de 0,4 % à 93 265 dollars, l'Ether chutant de 1,4 % à 1 771 dollars, tandis que le XRP affiche une relative vigueur, en hausse de 5,3 % depuis le début de l'année.

, le Bitcoin reculant légèrement de 0,4 % à 93 265 dollars, l'Ether chutant de 1,4 % à 1 771 dollars, tandis que le XRP affiche une relative vigueur, en hausse de 5,3 % depuis le début de l'année. Les résultats des entreprises sont mitigés, Texas Instruments bondissant grâce à des prévisions optimistes, tandis qu'American Airlines retire ses prévisions pour l'ensemble de l'année et que les géants de la consommation PepsiCo et P&G reviennent à la baisse en raison de l'incertitude économique.

