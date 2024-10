Résumé quotidien : Les marchés mondiaux progressent malgré les tensions géopolitiques, le secteur de l'énergie est sous pression, le bitcoin fait preuve de résilience.

Les marchés boursiers américains font preuve de vigueur, l'US2000 étant en tête des gains (+1,11 %), tandis que les indices plus importants affichent des performances mitigées, l'US500 étant en légère baisse (-0,03 %) et l'US100 en recul (-0,27 %).

Les marchés européens affichent des gains importants, avec le FRA40 français en tête (+1,39%), suivi du SPA35 espagnol (+1,25%) et de l'ITA40 italien (+1,06%).

Les marchés d'Asie-Pacifique affichent de très bonnes performances, avec en tête le JP225 japonais qui bondit (+2,90%), tandis que les marchés chinois progressent également avec le CHN.cash en hausse (+1,14%) et le HK.cash qui gagne (+0,94%).

Le secteur de l'énergie est soumis à une forte pression, le gaz naturel chutant (-5,48%), le pétrole brut reculant (-5,63%) et les contrats à terme sur l'essence chutant (-1,85%), les frappes ciblées d'Israël sur l'Iran ayant pour effet d'endommager les infrastructures pétrolières.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas montre une amélioration à -3,0 contre -9,2 attendu, l'indice de production atteignant un plus haut de deux ans à 14,6, bien que les nouvelles commandes restent en territoire négatif.

Les métaux précieux affichent une dynamique positive avec le Palladium en tête (+1,32%), suivi par le Platine (+1,29%), tandis que l'Or maintient des gains modestes (+0,29%).

Parmi les mouvements d'entreprises notables, Philips (PHIA.NL) chute de 16% suite à des ventes décevantes au troisième trimestre, tandis que Sunrun Inc. gagne plus de 6% grâce à des développements potentiels dans l'alimentation électrique des centres de données.

Volkswagen chute de 0,5% suite à de nouvelles annonces de fermetures d'usines en Allemagne. Le syndicat IG Metall a appelé à une grève immédiate, à partir de mardi, avant les négociations prévues ce mercredi.

Les perspectives concernant le gaz naturel restent baissières, les stocks pouvant approcher les 100 milliards de pieds cubes dans les semaines à venir.

Les entrées dans les ETF Bitcoin dépassent les 21 milliards de dollars depuis le début de l'année, dépassant les ETF phares traditionnels tels que le SPDR S&P 500 Trust et l'iShares Core S&P 500, tandis que les actions liées aux crypto-monnaies progressent parallèlement à l'approche des 69 000 dollars par le Bitcoin. L'Ethereum recule de 0,78% tandis que le Dogecoin gagne 6,76%.

Les actions de Borr Drilling (BORR.US) tombent à leur plus bas niveau de décembre 2022, déclinant de 6% en pré-marché suite à la publication des résultats du troisième trimestre.

Le CHF est la devise la plus forte aujourd'hui, suivi de l'EUR qui perd seulement face au CHF et de la GBP qui perd face à la devise susmentionnée. Le dollar américain se comporte plutôt bien, perdant 0,2 % par rapport à l'euro. Le JPY continue de baisser et s'approche des 153,333 JPY pour 1 USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."