Résumé quotidien : les marchés poursuivent leur baisse alors que le secteur technologique mène la vague de ventes

Wall Street a connu un rebond de deux jours alors que les ventes ont repris dans les grandes entreprises technologiques, l'indice S&P 500 chutant de 1,25 %, le NASDAQ 100 de 1,79 % et le NASDAQ 30 de 0,85 %.

Les mégacapitalisations technologiques des « Magnificent 7 » ont atteint leur plus bas niveau depuis septembre, le groupe chutant de 2,3 %. Meta Platforms est devenue la dernière de ces actions à devenir négative pour l'année, tandis que Tesla a chuté de 4,5 %.

Selon la dernière enquête de Bank of America, les investisseurs ont réduit leurs avoirs en actions américaines de la manière la plus importante jamais enregistrée, tandis que les niveaux de liquidités ont bondi, ce qui indique une prudence croissante à l'égard des projections de croissance et des rendements des investissements en IA.

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux lors de la réunion de mercredi, les marchés se concentrant sur les projections économiques actualisées et les commentaires du président Powell concernant l'impact des politiques commerciales de Trump sur l'inflation et la croissance.

Dans l'actualité des entreprises, Alphabet, la société mère de Google, a accepté d'acquérir la société de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars en espèces, une transaction qui mettra à l'épreuve l'approche antitrust de l'administration Trump en matière d'acquisitions de Big Tech.

Les marchés européens ont progressé, les actions allemandes atteignant des sommets historiques après l'adoption par le Parlement d'un plan de dépenses historique comprenant un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et une augmentation des dépenses de défense.

Sur le marché des changes, l'EURUSD a gagné 0,2 %, se redressant après une forte baisse intrajournalière lors de l'appel téléphonique Trump-Poutine. Le dollar canadien s'est renforcé sur des données de l'IPC plus élevées que prévu (USDCAD : -0,18 %). Le yen japonais a légèrement augmenté avant la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (USDJPY : -0,05 %). Les devises les plus fortes du G10 aujourd'hui sont le franc suisse (USDCHF : -0,5 %) et la couronne suédoise (USDSEK : -0,5 %).

L'or a atteint un nouveau record, augmentant de 1,1 % pour atteindre 3 034,46 $ l'once, les investisseurs recherchant des actifs refuges dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Le bitcoin a chuté de 2,5 % à 81 874,23 $ et l'ethereum a baissé de 2,6 % à 1 884,69 $, annulant les gains antérieurs alors que les ETF enregistraient leur plus longue série de sorties nettes hebdomadaires.

Sur le plan géopolitique, Poutine a soutenu l'idée de Trump d'un cessez-le-feu de 30 jours concernant les installations énergétiques en Russie et en Ukraine, avec des plans pour entamer des pourparlers de paix plus larges. Néanmoins, le président russe ne s'est engagé à rien.

La SEC, sous la présidence par intérim de Mark Uyeda, continue de mettre en œuvre des changements radicaux, notamment en assouplissant la réglementation sur les crypto-monnaies, en prolongeant les délais de conformité et en annulant plusieurs initiatives de l'ère Biden.

