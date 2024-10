Résumé quotidien : les marchés poursuivent leur baisse alors que l'inflation augmente

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Norvège pour septembre a progressé de 3 % en glissement annuel contre 3,2 % attendus et 2,6 % précédemment (0,3 % en glissement mensuel contre 0,5 % attendu et -0,9 % précédemment).

Le yen japonais s'est légèrement renforcé après que Ryozo Himino, membre de la Banque du Japon, a indiqué que l'institution est prête à augmenter encore les taux d'intérêt si l'expansion économique se matérialise. Himino a signalé que l'économie japonaise commençait à bouger, et que la politique monétaire japonaise devrait s'ajuster en conséquence.

Les actions du géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK.US) ont augmenté de plus de 5 % aujourd'hui, après l'annonce d'un règlement de 2,2 milliards de dollars dans le cadre des poursuites aux États-Unis liées au Zantac, en raison des inquiétudes concernant des risques de cancer. Ce règlement résoudra 93 % (près de 80 000) des poursuites américaines. L'entreprise enregistrera cette perte dans ses résultats du troisième trimestre de cette année.

Le ton des minutes de la BCE devient plus ferme. Les banquiers se préoccupent d'une reprise de l'inflation, ce qui pourrait entraîner un ralentissement du rythme des baisses de taux d'intérêt dans la zone euro à moyen terme.

L'Association nationale des magasins de proximité (NACS) a fait grimper l'action de Celsius Holdings (CELH.US) de plus de 12 %, atteignant son plus haut niveau en plus de trois semaines.

Les stocks de gaz naturel ont augmenté de 82 milliards de pieds cubes la semaine dernière, un chiffre légèrement supérieur aux 76 milliards attendus et bien au-delà des 55 milliards de la semaine précédente.

L'IPC de septembre 2024 a augmenté de 0,3 %, dépassant la hausse d'août, selon le Bureau américain des statistiques du travail. En glissement annuel, l'IPC a progressé de 2,4 %, un chiffre supérieur aux attentes. Les principales variations mensuelles comprennent une augmentation de 1,77 % de l'indice des loyers et une baisse de 0,53 % de l'indice de l'énergie.

Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont été plus élevées que prévu, atteignant leur plus haut niveau depuis juin 2023. Demandes initiales d'allocation chômage : 258 000 (prévu : 230 000, précédent : 225 000)

Le Hang Seng a poursuivi sa tendance haussière aujourd'hui, ajoutant plus de 1,8 %, avec le CHN.cash en hausse de 2,3 %.

L'indice espagnol SPA35 est actuellement le plus faible, avec une baisse de 0,78 %, suivi par le SUI20. Le CAC 40 et le UK100 britannique sont légèrement en baisse. L'ITA40 italien est le meilleur indice, avec une hausse de 0,5 %.

Les actions américaines s'orientent vers une clôture en baisse, avec le Russell 2000 en tête des pertes, en recul de 0,6 %. Le S&P 500 baisse de 0,09 % tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,07 %.

Delta Air Lines perd un peu plus de 1,5 % aujourd'hui après avoir publié des résultats financiers inférieurs aux attentes. Les résultats ont été impactés par des pertes uniques liées à une panne de système informatique, mais l'entreprise a également présenté des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre.

L'action de Domino's chute d'environ 1,2 % aujourd'hui, après avoir publié des résultats financiers pour le troisième trimestre 2024 inférieurs aux attentes et émis des prévisions prudentes pour l'ensemble de l'année 2024.

Le pétrole a débuté la séance d'aujourd'hui calmement, mais en début d'après-midi, il a repris le chemin de la hausse, poursuivant la tendance forte de la semaine dernière. Le Brent et le WTI progressent tous deux de 3,5 %, se négociant actuellement à 79,42 dollars et 75,98 dollars respectivement.

La monnaie la plus forte aujourd'hui est le franc suisse, qui gagne plus de 0,6 % face à l'euro et au dollar. Le NZD est également robuste, ne perdant que face au CHF.

Le marché des cryptomonnaies est en baisse aujourd'hui. L'Ethereum progresse de 0,6 %, le Dogecoin recule de 2,6 % et le Bitcoin baisse de 1 %, s'établissant autour de 60 133 USD.

Les métaux précieux progressent aujourd'hui : l'or augmente de 0,56 %, l'argent gagne 1,52 %, et le platine grimpe de 1,7 %.

