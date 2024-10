Résumé quotidien : Les marchés poursuivent leur mouvement de vente alors que les facteurs de risque s'intensifient.

L'inflation à la consommation en Suisse pour le mois de septembre s'est avérée plus faible que prévu. De plus, en termes de mois, il y a une déflation. L'indice est à son plus bas niveau depuis août 2021.

Zone euro : indice PMI des services pour septembre 51,4 points. (prévision : 50,5 points ; précédent : 52,9 points). La plupart des économies européennes sortent de la zone de contraction, et les données elles-mêmes étaient également supérieures aux attentes.

Le rapport Challenger des États-Unis, qui indique le nombre de licenciements, a indiqué 72,8 mille pour septembre, contre 75,89 mille en août ; les licenciements ont baissé de près de 4 % d'un mois à l'autre. On constate que les niveaux sont légèrement élevés, mais qu'ils n'ont pas augmenté d'un mois sur l'autre cette fois-ci.

Les demandes d'allocations chômage américaines sont ressorties à 225k vs 221k exp. et 218k précédemment, révisées à 219k. Les demandes d'allocations chômage maintenues sont ressorties à 1,826M vs 1,83M exp. et 1,834M précédemment, révisées à 1,827M.

L'activité du secteur des services aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 1,5 an en septembre, l'indice PMI non manufacturier ISM s'élevant à 54,9. Cela indique une très forte croissance économique, notamment en ce qui concerne les nouvelles commandes.

Les prix du pétrole ont bondi après que le président américain Joe Biden a déclaré : « (...) Nous discutons de la possibilité qu'Israël frappe les installations pétrolières de l'Iran ». Les États-Unis ont indirectement dit à l'Iran de ne pas attaquer les bases militaires du Moyen-Orient, selon l'IRNA. Selon Joe Biden, l'administration américaine ne s'attend pas à une réponse militaire des FDI à l'attaque iranienne aujourd'hui.

Les stocks de gaz naturel ont augmenté de 55 milliards de pieds cubes la semaine dernière, soit un peu moins que les 56 milliards attendus et plus que les 47 milliards de pieds cubes précédents.

Lockheed Martin a décidé d'augmenter son dividende à 3,30 dollars. La société verse un dividende chaque trimestre, ce qui implique un dividende annualisé de 13,2 $. Ainsi, le taux de dividende annuel pour les 12 prochains mois est maintenant de 2,19%. Pour l'entreprise, il s'agit de la 22e année consécutive d'augmentation du dividende versé.

Après une hausse quasi-continue de près de 30 %, l'indice Hang Seng a chuté de plus de 4,5 % aujourd'hui au plus fort de la liquidation, ce qui représente la plus forte liquidation depuis deux ans, après une série ininterrompue de 13 jours de hausse. Cependant, l'indice a rebondi après la liquidation, perdant maintenant 2 %, mais les contrats à terme sur les indices de référence chinois tels que CHN.cash (-2,5 %) suggèrent une nouvelle liquidation des actifs chinois et des prises de bénéfices. Les marchés de la Chine continentale sont fermés en raison de la Semaine d'or.

Les marchés boursiers européens sont en baisse. Le DAX est en baisse de 0,9 %, le FTSE 100 est stable et le CAC40 est en baisse de 1,4 %. Wall Street est également dans le rouge : Le Nasdaq est en baisse de 0,65 %, le Russell 2000 de 1,16 %, le Dow Jones de 0,73 % et le S&P500 de 0,55 %.

La devise la plus forte aujourd'hui est le dollar américain, l'indice du dollar gagnant 0,3 %. La livre sterling est la monnaie la moins performante aujourd'hui après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey ait suggéré que des données plus positives sur l'inflation pourraient conduire la banque centrale vers une approche plus agressive des réductions de taux d'intérêt.

Le marché des crypto-monnaies enregistre des pertes aujourd'hui. L'Ethereum est en baisse de 1,68 %, le Dogecoin chute de 1,25 % et le Bitcoin perd 0,47 %, à environ 60 000 USD.

Les métaux précieux ont inversé les pertes et sont maintenant mixtes : l'or perd 0,07%, l'argent est en hausse de 1%, tandis que le platine est en baisse de 1,15%.

