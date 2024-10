Résumé quotidien : les marchés prudents avant les résultats des entreprises technologiques ; le pétrole rebondit face aux risques géopolitiques

Les indices américains se contractent en ce début de semaine en raison de l'anticipation des résultats financiers des grandes entreprises pour le troisième trimestre 2024. Le S&P 500 perd 0,3 %, le Nasdaq reste stable, le DJIA baisse de 0,7 %, et le Russell 2000, représentant les petites capitalisations, chute de 1,4 %.

Les marchés européens ont également entamé la semaine dans le rouge. Le CAC 40 perd 0,87 %, le DAX se négocie 0,75 % plus bas, l'FTSE MIB italien diminue de 0,64 %, tandis que le FTSE 100 britannique se contracte de 0,37 %.

SAP, leader européen en solutions cloud et services d'affaires, publiera ses résultats du troisième trimestre 2024 à 22 heures. Les attentes sont élevées, la société ayant enregistré une augmentation consécutive de ses revenus mois après mois, faisant grimper son action de 54 % depuis le début de l'année.

Le pétrole gagne 1,5 % après une semaine de pertes consécutives. La récente tentative d'assassinat sur le Premier ministre israélien augmente le risque d'une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, Israël menant actuellement des frappes aériennes au Liban et à Gaza.

Les actions de Boeing reprennent environ 3 % suite à un accord provisoire atteint avec les grévistes. L'offre inclut une augmentation de salaire de 35 % et un bonus de ratification de 7 000 $.

Le PPI (indice des prix à la production) en Allemagne, inférieur aux attentes, réduit les chances d'une décision restrictive de la BCE, ce qui explique la faiblesse passagère de l'euro après la publication des données. Allemagne (en glissement annuel) : -1,4 % (prévision : -1,1 % ; précédent : -0,8 %).

L'indice économique avancé (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a diminué de 0,5 % en septembre 2024, s'établissant à 99,7 contre une prévision de -0,3 %, après une baisse de 0,3 % en août.

Spirit Airlines Inc. a annoncé une prolongation de son accord de traitement des cartes de crédit avec la U.S. Bank National Association.

Le marché obligataire américain demeure un point focal pour les investisseurs, les rendements continuant de grimper, le rendement des obligations à 10 ans franchissant la barre des 4,11 % lundi. Ce mouvement à la hausse survient alors que les participants au marché attendent des indications d'une série de discours de décideurs de la Réserve fédérale prévus tout au long de la journée.

Le dollar américain est la monnaie la plus forte aujourd'hui, s'appréciant de 0,4 % contre l'euro et de 0,1 % contre le franc suisse. Le franc suisse, quant à lui, est également une monnaie forte, ne perdant face qu'au dollar américain.

Le marché des cryptomonnaies est en baisse aujourd'hui. L'Ethereum chute de 1,4 %, le Dogecoin perd 0,4 %, et le Bitcoin diminue de 2,1 %, atteignant environ 67 300 USD.

Les métaux précieux enregistrent principalement des gains aujourd'hui : l'or atteint un nouveau record historique à 2 725 USD avec une hausse de 0,1 %, l'argent progresse de 0,7 %, tandis que le platine est en baisse de 0,8

