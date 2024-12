Résumé quotidien : les marchés restent prudents avant l'indice des prix à la consommation américain 🔨.

Les actions américaines affichent des performances mitigées mardi, l'indice Dow Jones Industrial Average reculant de 0,4 %, l'indice S&P 500 restant stable et l'indice NASDAQ Composite gagnant 0,5 %.

Les actions d'Oracle ont chuté de plus de 8 % après que les bénéfices trimestriels de l'entreprise de cloud computing ont manqué les estimations dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur.

Les marchés des crypto-monnaies sont confrontés à des baisses généralisées, avec Ethereum en tête des pertes à -4,94% (3 526,30 $), ZCASH en baisse de 4,88%, FANTOM en baisse de 4,59%, et Binance Coin en baisse de 4,35% à 647,68 $.

Le Bitcoin a baissé de 2,57 % à 94 368,50 $, tandis que l'AAVE montre une résistance relative avec une baisse plus faible de 0,77 % à 249,69 $.

Les actionnaires de Microsoft ont rejeté une proposition visant à accepter le bitcoin comme forme supplémentaire d'investissement des excédents financiers. Cette proposition, bien que très soutenue par Michael Saylor (PDG de MicroStrategy), n'a pas été adoptée par l'entreprise. Cette décision est conforme aux recommandations antérieures de Microsoft pour la réunion d'aujourd'hui.

Les prix du pétrole sont stables, avec le WTI à 68,38 dollars le baril et le Brent à 72,08 dollars le baril, alors que les traders évaluent les tensions au Moyen-Orient et les perspectives économiques chinoises.

Les prix du gaz naturel ont reculé à environ 3,0 $/MMBTU, effaçant la plupart des gains de l'ouverture de cette semaine malgré une consommation élevée aux États-Unis.

L'action Eli Lilly a augmenté après avoir annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars et augmenté son dividende de 15 %.

Les actions d'Alaska Air ont bondi de 14% après que le transporteur a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre en raison d'une forte demande de voyages.

Les actions de Walgreens Boots Alliance (WBA.US) ont bondi de plus de 20 % à la suite d'informations concernant une acquisition potentielle par la société de capital-investissement Sycamore Partners, qui pourrait être finalisée au début de l'année prochaine.

La productivité américaine est restée stable à 2,2 %, comme prévu, tandis que les coûts de main-d'œuvre se sont élevés à 0,8 %, ce qui est inférieur à la prévision de 1,25 %.

Les analystes de Bank of America prévoient une baisse potentielle à court terme de l'indice S&P 500 malgré la hausse saisonnière de décembre, citant des indicateurs techniques montrant l'épuisement de la hausse.

Boeing n'a livré que 13 avions commerciaux en novembre, ce qui représente son plus faible total mensuel en quatre ans, à la suite d'une grève de 53 jours.

Les marchés attendent les données de l'IPC américain de mercredi, l'inflation globale devant augmenter de 2,6 % en glissement annuel à 2,7 %.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a fait état d'une hausse de 34 % de ses ventes en novembre, reflétant une demande toujours très forte de la part des entreprises liées à l'IA.

L'inflation allemande a été confirmée à 2,2 % en glissement annuel pour le mois de novembre, les prix mensuels ayant baissé de 0,2 % comme prévu.

Designer Brands Inc. a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année, tandis que MongoDB a chuté de 10 % malgré le relèvement de ses prévisions annuelles.

