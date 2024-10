Résumé quotidien : les marchés se rétractent au début d'une semaine riche en données macroéconomiques

Les données du PIB britannique sont ressorties plus faibles que prévu, principalement en raison de la baisse des dépenses publiques et des exportations. Toutefois, les investissements des entreprises se sont mieux comportés. Le taux de croissance du PIB pour le deuxième trimestre était de 0,7 % en glissement annuel (attendu : 0,9 % a/a ; précédent : 0,3 % a/a) et de 0,6 % en glissement trimestriel (attendu : 0,6 % t/t ; précédent : 0,7 % t/t).

Les nouvelles mesures de relance du marché immobilier font grimper les indices de Shanghai de plus de 3 %. L'indice Nikkei est en hausse de plus de 1 %.

La Banque populaire de Chine a annoncé de nouvelles mesures de relance du marché immobilier, demandant aux banques d'abaisser les taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants d'ici au 31 octobre. En outre, trois villes de premier rang (Guangzhou, Shanghai et Shenzhen) ont annoncé des mesures d'assouplissement pour les achats de logements...

Les données de l'IPC de septembre en Pologne montrent une inflation de 4,9 % a/a (comme prévu ; précédent : 4,3 %) et de 0,1 % m/m (comme prévu ; précédent : 0,1 %). Il s'agit toutefois d'un élément ponctuel qui résulte d'un niveau de base plus élevé.

Les données de l'IPC allemand provenant de différents états ont montré des chiffres inférieurs en glissement annuel mais une pression accrue sur les prix mensuels. Cela pourrait potentiellement influencer les décisions de réduction des taux de la BCE.

Les marchés boursiers européens sont en baisse. Le DAX est en baisse de 0,3 %, le FTSE 100 est en baisse de 0,77 % et le CAC40 est en baisse de 1,57 %. Le secteur automobile est sous pression en raison des avertissements sur les résultats de grandes entreprises telles que Stellantis, Volkswagen et Porsche.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est exprimée devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, suggérant une reprise économique progressive dans l'UE malgré des indicateurs de climat économique mitigés.

Wall Street affiche des sentiments mitigés : Le Nasdaq est en baisse de 0,2 %, le Russell 2000 en hausse de 0,16 %, tandis que le Dow Jones est en baisse de 0,3 % et le S&P500 est stable.

La devise la plus forte aujourd'hui est le dollar néo-zélandais, qui s'est le plus apprécié. L'USDNZD et l'EURNZD sont en baisse de 0,6%, tandis que le GBPNZD est en baisse de 0,3%.

Le marché des crypto-monnaies enregistre des pertes importantes aujourd'hui. L'Ethereum est en baisse de 2,7%, le Dogecoin chute de 9,95%, et le Bitcoin recule de 3,8%, à environ 63 300 USD.

Les métaux précieux commencent la semaine avec une légère correction : l'or recule de 0,5%, l'argent de 1,1%, et le platine de 2,15%.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."