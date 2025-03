Résumé quotidien : les marchés se stabilisent malgré des ventes au détail inférieures aux prévisions

Wall Street a montré des signes de stabilisation après la forte correction de la semaine dernière, l'indice S&P 500 progressant de 1,68 %, tandis que le NASDAQ 30 gagnait 1,65 %, même si le NASDAQ 100, à forte composante technologique, gagnait 1,8 %. L'indice S&P 2000 a mené les gains avec plus de 2,2 %.

Les ventes au détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,2 % en février (en dessous des prévisions de 0,6 %), après une baisse de 1,2 % révisée à la baisse en janvier, ce qui montre que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Les marchés européens ont rebondi, le Stoxx Europe 600 progressant de 0,8 %, soutenu par les valeurs de l'énergie et de la santé, l'optimisme suscité par les réformes fiscales de l'Allemagne pouvant donner un élan significatif à son économie en difficulté.

L'industrie automobile européenne poursuit sa restructuration avec l'annonce par Audi de son intention de supprimer jusqu'à 7 500 emplois en Allemagne d'ici 2029, principalement dans les secteurs administratif et du développement, dans le but d'économiser un milliard d'euros par an.

L'administration Trump a annoncé son intention de construire des logements sur des terrains fédéraux pour remédier au déficit de 7 millions de logements abordables aux États-Unis, le ministère de l'Intérieur et le HUD collaborant pour identifier les propriétés fédérales sous-utilisées.

Les actions Intel ont bondi de 8,1 % aujourd'hui, en tête du S&P 500 et du Nasdaq 100, les investisseurs saluant les plans de restructuration du nouveau PDG, Lip-Bu Tan.

La tendance du marché s'est nettement améliorée, la plupart des entreprises du S&P 500 ayant progressé lundi, mais les actions technologiques des influents « Magnificent 7 » ont reculé de 1,8 %, ce qui soulève la question de savoir si les avantages des investissements dans l'IA sont déjà pris en compte dans les cours des actions.

Les traders font preuve d'une confiance accrue dans la stabilité du marché, réduisant considérablement les couvertures contre d'éventuelles chutes importantes, le coût des options protégeant contre une baisse de 10 % du S&P 500 ETF tombant à un niveau proche du plus bas depuis 2023.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a minimisé les inquiétudes concernant le ralentissement du marché boursier, qualifiant les corrections de « saines et normales », tout en se disant confiant que les marchés prospéreront à long terme grâce aux politiques économiques de l'administration.

L'or a poursuivi sa remarquable progression, gagnant 0,4 % pour atteindre 2 999,68 $ l'once, approchant ainsi la barre des 3 000 $ alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges dans un contexte de tensions commerciales mondiales.

La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt actuels lors de sa réunion de cette semaine, les marchés n'anticipant pas de baisses avant juin ou juillet, les décideurs politiques évaluant l'impact économique des politiques commerciales de l'administration.

Le président par intérim de la SEC, Mark Uyeda, a signalé un changement de réglementation par rapport à l'administration précédente, en envisageant des modifications des règles de conservation des cryptomonnaies et des exigences de déclaration des fonds communs de placement.

Le dollar américain est l'une des devises les plus faibles aujourd'hui, perdant 0,4 % par rapport à l'euro et au franc suisse. L'USDJPY est en hausse de 0,4 % à 149,13.

Le bitcoin a augmenté de 2,7 % pour atteindre 84 306,45 $ et l'ethereum a gagné 3,7 % pour atteindre 1 930,66 $, se remettant de sa faiblesse antérieure alors que le sentiment général du marché s'améliorait.

