Résumé quotidien : les métaux précieux retrouvent la faveur des investisseurs ; le dollar recule.

Les contrats à terme sur indices américains ont progressé d'environ 0,10 % en ce premier jour de la semaine. La volatilité des marchés est limitée, les marchés au comptant américains restant fermés aujourd'hui en raison du Labor Day.

La légère hausse des contrats à terme pourrait être liée à la décision de la Cour d'appel fédérale américaine concernant les droits de douane imposés sous l'administration Trump. La décision, rendue vendredi, remet en cause la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Une telle décision pourrait potentiellement soulager de nombreuses entreprises et améliorer les perspectives de croissance économique.

Il se passe beaucoup plus de choses sur le marché des matières premières, où nous assistons à de fortes hausses des métaux précieux, de l'or et de l'argent. Les prix du pétrole sont également en hausse. En revanche, le gaz naturel connaît une forte baisse, prolongeant sa tendance à la baisse.

Parmi les devises les plus touchées du G10 figurent le franc suisse, le yen japonais, le dollar canadien et le dollar américain. En revanche, la livre sterling et le dollar néo-zélandais affichent des performances relativement bonnes. L'EURUSD est en hausse de 0,12 % à 1,1701.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies reste faible, même si le rythme des baisses s'atténue lentement. Aujourd'hui, le Bitcoin tente un rebond (+0,36 % à 108 600 dollars), tandis que d'autres altcoins, dont l'Ethereum, perdent clairement du terrain (-1,70 % à 4 320 dollars).

World Liberty Financial (WLFI) commence aujourd'hui à être trade sur les principales bourses de cryptomonnaies, notamment Binance, OKX et Bybit. Le token, initialement vendu l'année dernière comme instrument de vote, est désormais disponible pour le trade.

WLFI est un projet directement lié à la famille présidentielle américaine, y compris Donald Trump.

