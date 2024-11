Résumé quotidien : Les minutes de la Fed indiquent un ralentissement des baisses de taux ; Ethereum en baisse de près de 5%.

Dans les Amériques, les indices américains ont affiché des performances mitigées. Les indices US100 et US500 sont en territoire positif, en hausse de 0,31% à 20964,46 et de 0,29% à 6029,5 respectivement. Cependant, l'US30 est en baisse de 0,12% à 44802, l'US2000 en baisse de 0,67% à 2435,8, et le MEXComp mexicain en baisse de 0,91% à 49924.

L'EURUSD est en hausse après la publication des minutes de la Fed. La conclusion la plus importante est que nous approchons d'une période où l'ampleur et, plus important encore, la fréquence des réductions de taux d'intérêt seront moindres.

Les marchés européens sont globalement en baisse, le SPA35 espagnol étant en tête, avec une baisse de 0,79 % à 11617, suivi par le FRA40 français qui perd 0,69 % à 7190,2. L'UE50 est en baisse de 0,52% à 4768,6, l'ITA40 italien reculant de 0,51% à 33231, et le DE40 allemand de 0,33% à 19363,8. L'indice britannique UK100 est en baisse de 0,32% à 8281,0, tandis que le SUI20 suisse et le NED25 néerlandais ont tous deux baissé de 0,21% à 11635 et 877,71 respectivement.

Le pétrole.WTI chute de 0,8% à 68,8 USD après un possible accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Comme l'a rapporté l'agence de presse CBS, Biden devrait l'annoncer aujourd'hui. De plus, le secrétaire d'État américain Blinken vient de déclarer que les efforts de cessez-le-feu au Liban sont proches de la « ligne d'arrivée ».

Les actions de Wells Fargo ont augmenté de plus de 1 % aujourd'hui, atteignant de nouveaux records historiques, après que Reuters a rapporté que la banque est dans les dernières étapes des tests réglementaires visant à augmenter sa limite d'actifs de 1,95 trillion de dollars après avoir résolu les problèmes découlant d'un scandale historique sur l'utilisation de faux comptes. Les limites imposées pourraient être levées dès le premier semestre 2025, selon les sources de Reuters. Les analystes de Guggenheim ont révisé leurs perspectives sur Capri et relevé leur recommandation sur l'action de la société à « acheter », contre « neutre » précédemment.

Les ventes de logements aux États-Unis pour le mois d'octobre ont été inférieures aux prévisions : Réel : 610k. Attendu 725k vs 738k précédemment. L'indice de la Fed de Richmond est également plus bas : Réel : -14 Attendu -11 vs - 14 précédemment

Les prix du zinc ont augmenté de près de 1,8 % aujourd'hui, effaçant toutes les pertes du mois de novembre et atteignant les niveaux les plus élevés depuis la mi-octobre. Les investisseurs réagissent par des achats accrus après la publication de l'augmentation la plus importante des ordres de retrait des stocks de métal du London Metal Exchange (LME) en neuf ans.

Le compte-rendu de la réunion de novembre du FOMC, qui doit être publié aujourd'hui à 19h00 GMT, fournira un contexte clé pour la récente réduction des taux d'intérêt de 25 points de base à 4,75% et un changement significatif dans les communications de la Fed.

En ce qui concerne les métaux précieux, le platine affiche la plus forte baisse, de 1,57% à 923,3, tandis que l'or est en baisse de 0,11% à 2621,99. L'argent et le palladium ne suivent pas la tendance, augmentant respectivement de 0,39% à 30,394 et de 0,49% à 975,1.

Au cours de la session d'aujourd'hui, nous observons une détérioration significative du sentiment sur le marché des crypto-monnaies. Le bitcoin a chuté de près de 8 %, passant d'un sommet de 99 000 dollars à 92 000 dollars aujourd'hui ; hier, les fonds ETF ont enregistré des sorties nettes record de 438 millions de dollars en quelques mois. La session d'aujourd'hui, cependant, se concentre sur l'Ethereum, où les baisses atteignent déjà près de 5%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."