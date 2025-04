Résumé quotidien : les prises de bénéfices après les hausses d’hier font reculer les indices américains

Les indices américains sont en baisse aujourd’hui, effaçant partiellement les gains enregistrés la veille. La volatilité des marchés reste très élevée et les investisseurs demeurent préoccupés par le risque de récession. Le S&P 500 recule de -5,2 %, le Dow Jones perd -3,8 %, et le Nasdaq 100 baisse de -5,1 %, s’approchant du seuil des 18 000 points.

