Résumé quotidien : les résultats de Nvidia en point de mire, les actions en ordre dispersé, les droits de douane reportés

Le S&P 500 est stable, le Nasdaq 100 a gagné 0,15 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,47 %, les investisseurs attendant le rapport crucial sur les bénéfices de Nvidia qui pourrait contribuer à relancer la reprise tirée par l'intelligence artificielle.

Nvidia a bondi avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre, qui sont très importants, le trade des options sur le marché suggérant que les investisseurs tablent sur une hausse potentielle de 10 % des actions de la société alors que les inquiétudes concernant la concurrence de la start-up chinoise DeepSeek et la transition vers les nouvelles puces Blackwell se font sentir.

Super Micro Computer a bondi de 19 % après avoir soumis des rapports financiers exceptionnels pour se conformer aux règles du Nasdaq, tandis que les actions d'AppLovin Corp. ont chuté de 23 % à la suite des rapports de deux vendeurs à découvert avant de réduire certaines pertes.

Amazon.com a relancé Alexa avec des capacités d'IA, General Motors prévoit de racheter 6 milliards de dollars d'actions et d'augmenter son dividende, et Lowe's prévoit une augmentation de ses ventes cette année, signe précurseur que les consommateurs recommencent à dépenser.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, le rendement à 10 ans perdant deux points de base pour atteindre 4,28 %, tandis que l'indice Bloomberg Dollar Spot est resté relativement inchangé et que le bitcoin a chuté de 3,3 % pour atteindre 85 745,37 $.

L'administration Trump a reporté au 2 avril (prévu auparavant pour le 4 mars) la mise en place de droits de douane de 25 % sur les importations canadiennes et mexicaines, tout en annonçant également des droits de douane de 25 % sur les importations européennes du secteur automobile.

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens et l'euro subissent une pression à la baisse en raison des récentes annonces de droits de douane et des tensions commerciales.

Le Sénat a confirmé Jamieson Greer au poste de représentant américain au commerce extérieur par 56 voix contre 43 pour superviser le programme commercial agressif de Trump aux côtés du secrétaire au commerce Howard Lutnick, malgré les avertissements des économistes selon lesquels les droits de douane entraîneront une hausse des prix et risquent de relancer l'inflation.

Le président de Stellantis, John Elkann, a exhorté l'administration à maintenir les produits fabriqués au Mexique et au Canada « hors taxes », tout en ciblant la « faille qui permet actuellement à environ quatre millions de véhicules d'entrer dans le pays » sans exigence de contenu américain.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a nommé JR Gibbens, un vétéran de Wall Street et de l'armée, pour le conseiller sur les plans d'un fonds souverain américain suite au décret de Trump ordonnant aux fonctionnaires de créer un tel fonds.

Les gestionnaires de fonds actifs détiennent leurs plus petites allocations d'actions technologiques à mégacapitalisation depuis la crise financière mondiale, ce qui permet à 49 % des fonds gérés activement de surperformer le S&P 500 en 2025, contre 38 % à la même période l'année dernière.

Sur les marchés des changes, la livre sterling surpasse actuellement les autres grandes devises, tandis que les devises des antipodes (dollars australien et néo-zélandais) affichent les performances les plus faibles.

Le gaz naturel (NATGAS) est en baisse de 3,5 % aujourd'hui en raison de la diminution de la demande pour la production d'électricité à partir de la combustion du gaz naturel.

