Résumé quotidien : les turbulences tarifaires plongent les marchés dans un trade volatil

Les indices américains ont connu des fluctuations importantes, l'indice S&P 500 chutant de 4,7 % après l'ouverture avant de remonter de 3,4 %, puis de reculer à nouveau de 0,01 %, soit une baisse de près de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique. Le Dow Jones 30 est en baisse de 0,83 %, tandis que le NASDAQ 100 gagne 0,45 % après une évolution des prix tout aussi extrême.

L'indice VIX, qui mesure la peur des investisseurs, a atteint 34 , son plus haut niveau depuis août, les traders se précipitant pour se couvrir contre une nouvelle volatilité. L'indice, qui a bondi de 14,82 points, reflète des niveaux de panique jamais vus depuis la crise du COVID-19.

Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50 % sur les importations chinoises si Pékin ne retire pas ses mesures de rétorsion de 34 % d'ici le 8 avril. Ces droits s'ajouteraient aux droits de douane de base de 10 % et à la taxe de 20 % sur le fentanyl, ce qui porterait potentiellement les droits de douane totaux sur les importations chinoises à plus de 100 %.

Les stratèges de Wall Street révisent rapidement leurs prévisions , JPMorgan réduisant son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 6 500 à 5 200 et Oppenheimer ramenant ses perspectives de 7 100 à 5 950. De grandes entreprises telles que Goldman Sachs, Evercore ISI et Barclays ont également revu leurs attentes à la baisse.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a averti que les marchés pourraient encore chuter de 20 % , déclarant que l'économie est « probablement déjà en récession » tout en notant des pressions inflationnistes plus fortes que ce à quoi s'attendent les marchés. Cependant, il considère les baisses comme « plus une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente » à long terme.

Les prix du pétrole ont continué de baisser , le WTI passant brièvement sous la barre des 60 dollars le baril pour la première fois depuis 2021. Le pétrole brut a chuté d'environ 2 % en raison des inquiétudes liées à la croissance mondiale et de la décision de l'Arabie saoudite de réduire de 2,30 $ le baril les prix à l'exportation vers les acheteurs asiatiques.

Le Japon et Israël négocient actuellement , Trump ayant annoncé des « paramètres stricts mais équitables » pour les discussions au niveau du Cabinet avec le Japon concernant les droits de douane prévus de 24 %, tandis que les discussions avec Israël devraient commencer malgré la suppression par ce pays des droits de douane sur les produits américains.

L'université de Harvard cherche à lever 750 millions de dollars en obligations alors que l'administration Trump menace de plus en plus de supprimer les financements fédéraux. L'établissement risque de perdre jusqu'à 9 milliards de dollars de subventions et de contrats s'il ne se conforme pas aux exigences fédérales liées aux allégations d'antisémitisme.

L 'Union européenne finalise des mesures de rétorsion avec des contre-mesures visant les importations américaines d'une valeur inférieure à 26 milliards d'euros. Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a déclaré qu'ils « finalisaient la liste ce soir » après avoir soigneusement examiné les préoccupations des États membres.

Le bitcoin est tombé à 74 500 dollars avant de se redresser légèrement à 78 500 dollars, en baisse de 0,3 %. Si le mois d'avril se termine aux niveaux actuels, le bitcoin enregistrerait son troisième mois consécutif de baisse, tandis que l'ethereum a déjà perdu 65 % de sa capitalisation depuis son pic de décembre.

Shell a revu à la baisse ses prévisions de production de gaz pour le premier trimestre, s'attendant désormais à 910 000-950 000 barils équivalent pétrole par jour, contre 930 000-990 000 barils précédemment. Cette réduction est attribuée à des conditions météorologiques défavorables et à des opérations de maintenance imprévues en Australie.

Selon le bureau de courtage de Goldman Sachs, les fonds spéculatifs ont réalisé leurs plus importantes ventes nettes en une journée d'actions mondiales après l'annonce des droits de douane par Trump. Les investisseurs particuliers restent le dernier groupe à ne pas encore avoir vendu d'actions américaines.

La Turquie voit un potentiel d'amélioration dans la guerre des droits de douane, car elle est confrontée à un droit de douane de base relativement plus faible (10 %) que les autres pays. Les responsables suggèrent que cela pourrait attirer des entreprises de pays où les droits de douane sont plus élevés et qui cherchent à délocaliser leur production pour accéder aux marchés américains.

