Résumé quotidien : l'escalade au Moyen-Orient fait pression sur les indices et le Bitcoin💥Le pétrole remonte, l'EURUSD perd 0,8%.

Israël a décidé de mener une opération militaire terrestre dans le sud du Liban, et les attaques des troupes devaient viser les positions du Hezbollah.

Malgré cet incident, la réaction du marché a été négligeable Cependant, cet après-midi, les responsables de la Maison Blanche ont indiqué qu'il était très probable que l'Iran attaque Israël en représailles à l'action récente L'Iran a finalement lancé une attaque de missiles à la roquette aujourd'hui La plupart des rapports indiquent que les roquettes visaient des installations militaires, mais les médias ont également indiqué que les roquettes visaient également des concentrations civiles ; de multiples explosions ont été confirmées à Tel Aviv, mais jusqu'à présent, aucun blessé ou décès n'a été signalé. Le président américain Biden a ordonné à l'armée américaine d'aider Israël et d'abattre les missiles iraniens, selon la Maison Blanche.

En réaction à ces nouvelles, le prix de l'or a dépassé les 2 670 dollars l'once. Le pétrole brut progresse très fortement La hausse du pétrole WTI est déjà de près de 5 % et, depuis son plus bas niveau quotidien, elle est de 8 %.

Les indices de Wall Street ont réagi aux informations faisant état d'une attaque iranienne par des baisses et ont ouvert la séance d'aujourd'hui à la baisse ; les sociétés de semi-conducteurs et de technologie sont principalement perdantes Les entreprises des secteurs de la défense et du pétrole sont en hausse ; les actions du fabricant de drones AeroVironment gagnent près de 7 %.

Nous assistons à un très fort renforcement du dollar aujourd'hui, l'EURUSD s'échangeant en baisse de plus de 0,8 % à 1 104, et l'USDIDX en hausse de 0,6 %

L'indice ISM américain pour l'industrie manufacturière en septembre est resté à 47,2 points, avec un léger rebond attendu. Un recul important marque le sous-indice des prix à 48,3 points contre 54 points. Le sous-indice de l'emploi recule de 46 points à 43,9 points (le plus bas depuis mai 2023). Les dépenses de construction ont baissé de -0,1% m/m contre un rebond attendu de 0,2% vs -0,3% précédemment.

Les nouveaux ETP selon JOLTS se sont élevés à 8,04 millions vs 7,711 millions attendus précédemment à 7,655 millions. Le rapport montre une amélioration, mais la tendance à la baisse des ETP reste inébranlable.

Les indices PMI en Europe ont pour la plupart légèrement dépassé les résultats préliminaires Cependant, cela n'a pas conduit à une amélioration de l'euro, sous la pression aujourd'hui du sentiment d'aversion au risque.

Powell, lors d'un discours à la NABE hier, a indiqué que la Fed n'a pas l'intention de se précipiter dans des réductions s'il n'y a pas de besoin En réponse, les attentes d'une réduction de 50 points de base ont chuté et la probabilité d'une telle décision est maintenant de 40 %

Du point de vue de la Fed, les données NFP de vendredi, prévues à 1:30 BST, pourraient être déterminantes Il a été suggéré que le nombre d'emplois soit inférieur à 100 000 Avec un rapport aussi faible, il pourrait y avoir une autre réduction de 50 points de base (si les prix du pétrole sont suffisamment bas).

Les crypto-monnaies perdent du terrain sur fond de tensions géopolitiques ; le bitcoin chute de 3,5 % à 61 000 $, l'ethereum de près de 6 %. Les prix du blé sur le CBOT rebondissent de 2%, passant au-dessus de 600 $ le boisseau, tandis que le coton chute de manière inattendue aujourd'hui sous 73 $ la balle, malgré la reprise du pétrole (pression de la demande sur le polyester moins cher....

Ishiba, le nouveau premier ministre japonais, a indiqué qu'il souhaitait que la BoJ maintienne une politique monétaire accommodante à long terme, mais la question des taux d'intérêt reste du ressort de la banque centrale. Le yen s'est affaibli après ces propos, mais a ensuite réagi à l'escalade de la situation internationale

Ce soir, les États-Unis organisent un débat entre les candidats à la vice-présidence, Walz et Vance. Walz et Vance

Lisa Cook de la Fed a souligné que l'impact de l'IA sur les trajectoires d'inflation à long terme est incertain ; à long terme, il pourrait la faire baisser, mais à court terme, il y a un risque d'augmentation ; il n'y a pas encore d'études confirmant que l'IA peut entraîner une hausse des salaires sans une augmentation concomitante de l'inflation ; il n'y a pas encore d'études confirmant que l'IA peut entraîner une hausse des salaires sans une augmentation concomitante de l'inflation.

