Résumé quotidien : L'Europe est en hausse, le pétrole est sous pression, NATGAS rebondit (16.01.2025)

Les indices américains subissent de légères corrections au cours de la séance d'aujourd'hui. Le S&P 500 perd 0,2 %, le Dow Jones 0,3 % et le Nasdaq 100 0,8 %.

Plusieurs banques américaines ont publié de très bons résultats. Morgan Stanley a créé la surprise en affichant des revenus, des revenus d'investissement et des bénéfices par action supérieurs aux prévisions, ce qui a entraîné une hausse de près de 3 % du cours de son action.

Les marchés européens ont terminé la séance en territoire positif. Le CAC 40 a gagné 2 %, grâce aux bonnes performances des entreprises du secteur de la mode après que Richemont (propriétaire de Cartier) a publié des chiffres de vente étonnamment élevés. L'indice britannique FTSE 100 a également enregistré des gains solides, en hausse de 1,1 %.

Les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) suggèrent une confiance croissante dans le fait que la zone euro reviendra à son objectif d'inflation de 2 % d'ici 2025. La stabilité de l'inflation au premier trimestre pourrait ouvrir la voie à un assouplissement de la politique monétaire.

L'inflation en Allemagne a augmenté en décembre comme prévu (2,8 %, contre 2,4 %).

Les données manufacturières du Royaume-Uni n'ont pas été à la hauteur des attentes. La production industrielle en novembre a diminué de 0,4 % m/m (contre des prévisions de 0,0 % m/m ; avant : -0,6 % m/m). Le PIB a augmenté de 1,0 % a/a (par rapport aux prévisions de 1,5 % ; avant : 1,1 %) et de 0,1 % m/m (par rapport aux prévisions de 0,2 % ; avant : -0,1 %). La dynamique mensuelle des prix a également montré un rebond (0,7 %, contre -0,7 %).

Le comité de politique monétaire a maintenu les taux d'intérêt inchangés aujourd'hui, le taux de référence restant à 5,75 %. Cette décision a eu peu d'impact sur le marché, s'alignant sur le discours récent de la Banque nationale de Pologne.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté légèrement plus lentement que prévu, augmentant de 0,4 % m/m (contre des prévisions de 0,6 % ; avant : 0,7 %).

Les nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont totalisé 217 000, soit un peu plus que les prévisions (projections : 210 000 ; précédent : 201 000). Ces chiffres affaiblissent quelque peu le récit d'un marché du travail nettement plus fort aux États-Unis.

Les stocks de gaz américains ont diminué moins que prévu. Les variations hebdomadaires des stocks ont montré une baisse de 258 milliards de pieds cubes (contre des prévisions de -260 milliards). En réponse, les contrats de gaz ont d'abord baissé, mais avec les prévisions de froid extrême aux États-Unis la semaine prochaine, les prix ont bondi dans les dernières heures de la session, avec des contrats maintenant en hausse de 2%.

Les crypto-monnaies ont connu une séance mitigée. Les gains les plus importants ont été enregistrés par le Ripple (+8,3 %) et le Chainlink (+6,75 %), tandis que le Bitcoin (-0,3 %) et l'Ethereum (-3,2 %) ont affiché des pertes.

Le Brent et le brut WTI ont perdu respectivement 2,5% et 1,7%, reculant par rapport à leurs plus hauts d'hier, sur fond de spéculations selon lesquelles Donald Trump pourrait assouplir les sanctions sur le pétrole russe introduites lundi par l'administration de Joe Biden.

Sur le marché des changes, le Dollar Spot Index a connu une légère correction (-0,08%). Le yen japonais a affiché le plus fort rebond face au dollar (+0,75%), tandis que l'EUR/USD est repassé au-dessus de 1,03 (+0,12%).

