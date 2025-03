Résumé quotidien : l'inflation plus faible donne de l'espoir aux investisseurs

Les indices américains ont rebondi, le S&P 500 ayant gagné 0,71 %, le Nasdaq 100 ayant bondi de 1,33 %, et le Dow Jones Industrial Average étant resté stable après que les données sur l'inflation plus faibles que prévu aient atténué les craintes de récession.

L'inflation de février s'est élevée à 2,8 % en glissement annuel, inférieure aux attentes et marquant un ralentissement par rapport à 3,0 % en janvier, renforçant les attentes d'une baisse des taux de la Fed en juin.

Les droits de douane de 25 % imposés par Trump sur l'acier et l'aluminium ont immédiatement déclenché des représailles de l'UE et du Canada, intensifiant les tensions commerciales alors que les deux partenaires commerciaux ont annoncé des contre-mesures d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Les fabricants européens d'aliments pour animaux ont averti que les éventuels droits de douane de l'UE sur les céréales américaines nuiraient au secteur de l'élevage du continent, qui dépend largement des aliments pour animaux importés, suggérant que le commerce des céréales destinées à l'alimentation animale pourrait aider à résoudre le différend tarifaire plus large.

Les actions d'Intel ont bondi de 4,7 % suite à des informations selon lesquelles TSMC aurait proposé de former un consortium avec Nvidia, AMD et Broadcom pour exploiter les activités en difficulté d'Intel dans le secteur des fonderies, avec l'approbation de l'administration Trump.

Apple a poursuivi sa chute, perdant encore 5 % après avoir retardé les fonctionnalités avancées de Siri jusqu'en 2026, les analystes de Morgan Stanley avertissant que ce retard pourrait réduire les incitations à la mise à niveau des iPhones en raison des préoccupations croissantes liées aux droits de douane.

Goldman Sachs a abaissé son objectif de fin d'année pour le S&P 500, le réduisant de 6 500 à 6 200, citant des prévisions de croissance du PIB révisées à la baisse, des taux de droits de douane plus élevés et une incertitude accrue sur les marchés.

BNP Paribas prévoit que l'or franchira les 3 000 $ l'once dans les mois à venir en raison du « chaos des droits de douane de Trump », l'actif refuge ayant déjà surperformé les principaux indices boursiers depuis le début de l'année.

Le dégraissage des fonds spéculatifs vendredi et lundi a marqué la plus grande vente de ces quatre dernières années, selon Goldman Sachs, avec une volatilité de marché accrue attendue à mesure que le dénouement se poursuit.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,448 million de barils selon les données de l'EIA, moins que les 2,1 millions de barils attendus, suggérant une demande plus forte et aidant les prix du WTI à rebondir de 2,3 % à 67,75 $, tout en restant proches des plus bas des trois dernières années.

Le marché des changes connaît un léger renforcement du dollar américain, qui gagne 0,1 % par rapport à un panier de devises. Le dollar canadien est le meilleur performer parmi les G10, gagnant 0,5 % au milieu des tensions commerciales liées aux droits de douane.

Dans le marché des cryptomonnaies, les principaux actifs enregistrent des baisses. Ethereum est en baisse d'environ 2,6 %, Solana a chuté de 1 %, tandis que le Bitcoin reste stable à environ 82 770 $.

