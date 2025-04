Résumé quotidien : L'OR atteint des sommets historiques ; Wall Street craint Trump

Les marchés sont globalement en baisse en raison des craintes croissantes d'une guerre commerciale à l'approche du « Jour de la Libération » de Trump, mercredi, lorsque de nouveaux droits de douane entreront en vigueur. Le NASDAQ 100 a chuté de 0,8 %, le NASDAQ 2000 de 0,65 % et le NASDAQ 30 de 0,56 %. Le S&P 500 est brièvement entré en territoire de correction, en baisse de 10 % par rapport aux sommets de février.

Les marchés européens ont suivi une tendance similaire. Le DAX allemand a perdu 1,33 % aujourd'hui, le CAC 40 français 1,58 % et le FTSE 100 britannique 0,88 %. Le WIG20 polonais a chuté de plus de 2 %.

La banque centrale australienne devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés mardi, alors qu'elle attend la fin d'une campagne électorale centrée sur les questions de coût de la vie et se prépare à l'impact économique d'un bouleversement du commerce mondial provoqué par les États-Unis.

L 'or poursuit son rallye historique , atteignant un plus haut historique de 3 160 $ l'once avant de se stabiliser autour de 3 127 $. Le métal précieux a augmenté de 18 % ce trimestre, en passe de réaliser sa meilleure performance trimestrielle depuis 1986. Bank of America prévoit 3 500 $ l'once au cours des 18 prochains mois, tandis que les analystes de JPMorgan estiment que 4 000 $ pourraient être possibles.

Wall Street a revu ses prévisions à la baisse , Goldman Sachs ayant ramené l'objectif de l'indice S&P 500 pour la fin de l'année de 6 200 à 5 700 et relevé la probabilité de récession de 20 % à 35 %. Barclays et Yardeni Research ont également revu leurs objectifs à la baisse, Yardeni estimant désormais que le risque de récession est de 45 %.

Les valeurs technologiques sous pression , Tesla chutant de 6 % en raison des préoccupations liées aux droits de douane et de l'impact potentiel du rôle du PDG Elon Musk au sein du gouvernement sur les ventes. Les actions CoreWeave ont chuté de 9 % lors de leur deuxième jour de trade après une introduction en bourse décevante qui n'a permis de lever que 1,5 milliard de dollars, alors que l'objectif initial était de 4 milliards de dollars.

Le PDG d 'AMD reste optimiste quant à la demande d'IA malgré le scepticisme du marché. Lisa Su a déclaré à Yahoo Finance que « le besoin d'ordinateurs reste immense », alors que la société a finalisé l'acquisition de ZT Systems pour 4,9 milliards de dollars afin de renforcer son activité d'infrastructure hyperscale.

Le secteur pharmaceutique a été durement touché, avec près de 8 milliards de livres sterling (10,2 milliards de dollars) de valeur boursière effacée après que le Dr Peter Marks, responsable des vaccins à la FDA, a été évincé par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. Moderna a plongé de 8 % (en tête des baisses du S&P 500), tandis que Pfizer, GSK, AstraZeneca et d'autres sociétés de biotechnologie ont également connu une forte baisse.

L'évolution du marché de l'énergie comprend une baisse de la production américaine de brut de 305 000 barils par jour en janvier, à 13,15 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis février 2024 et la plus forte baisse mensuelle en un an.

Le NYSE lance la bourse du Texas avec Trump Media & Technology Group (DJT) comme première cotation double. La présidente du NYSE Group, Lynn Martin, a déclaré que la nouvelle offre « permettra aux entreprises de tirer parti de la dynamique favorable aux entreprises au Texas ».

