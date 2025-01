Résumé quotidien : L'or gagne 0,7 % grâce à l'affaiblissement du dollar américain 📈Les prises de bénéfices pèsent sur Wall Street🗽

La séance en Europe a été dictée par les acheteurs dans un premier temps, mais les vendeurs ont pris le contrôle. Le DAX allemand et le FTSE britannique ont perdu du terrain. Le CAC49 français a gagné près de 0,5 %

Les actifs chinois ont augmenté après que M. Trump a annoncé des nouvelles positives à la suite de sa rencontre avec M. Xi Jinping. Il a indiqué qu'il pourrait chercher à conclure un accord avec le dirigeant chinois et qu'il « préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine ». Les ADR des sociétés chinoises PDD Holdings ont gagné près de 7 % et Alibaba a augmenté de 3 %. Les contrats sur les indices chinois CHN.cash et HK.cash gagnent environ 2%. L'eurodollar gagne près de 0,8% aujourd'hui sur la vague des déclarations 'dovish' d'hier de Trump, qui a annoncé une pression à la baisse sur les prix du pétrole et une conversation avec le président de la Réserve fédérale Powell sur de potentielles baisses de taux. Par ailleurs, des indices PMI américains plus faibles que prévu ont affaibli le dollar américain. Les résultats préliminaires de l'indice PMI en Europe ont montré aujourd'hui une amélioration partielle, en particulier en Allemagne et, de manière surprenante, au Royaume-Uni. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile PMI industriel allemand : 44,1 (attendu : 42,7 ; précédent : 42,5)

PMI des services en Allemagne : 52,5 (attendu : 51,0 ; précédent : 51,2)

France PMI industriel : 45,3 (attendu : 42,5 ; précédent : 41,9)

PMI des services en France : 48.9 (attendu : 49.4 ; précédent : 49.3)

PMI manufacturier du Royaume-Uni : 48,2 (attendu : 47 ; précédent : 47)

PMI des services au Royaume-Uni : 51,2 (attendu : 50,9 ; précédent : 51,1) Les indices de Wall Street affichent des baisses limitées aujourd'hui, le contrat Nasdaq 100 (US100) perdant près de 0,7%, en raison d'un recul de près de 3% des actions Nvidia et de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs, où le sentiment a été en partie « gâché » par des résultats trimestriels plus faibles de la part de Texas Instruments. Les actions d'Intuitive Surgical perdent près de 4 % malgré des bénéfices et des ventes record ; la société a indiqué qu'elle s'attendait à une croissance plus faible que prévu en glissement annuel du nombre de procédures en 2025.

Les actions de Meta Platforms gagnent plus de 1,5 % et atteignent de nouveaux sommets historiques. L'entreprise revoit à la hausse ses ambitions en matière d'intelligence artificielle et annonce son intention de consacrer 60 à 65 milliards de dollars aux dépenses d'investissement en 2025, soit une augmentation stupéfiante de 70 % par rapport aux prévisions précédentes.

L'or gagne près de 0,7 %, surfant sur la vague d'une baisse de 0,6 % de l'indice du dollar, qui a été en partie « blessé » par des lectures plus faibles de l'économie américaine. Les rendements des obligations américaines à 10 ans ne reculent que légèrement à 4,63 %. Rapport PMI des États-Unis pour le mois de janvier : PMI des services : 52,8 contre 56,5 prévu ; précédent 56,8 ;

PMI composite par S&P Global : 52,4 actuellement contre 55,6 prévu ; précédemment 55,4 ;

PMI manufacturier : actuel 50,1 contre prévision 49,8 ; précédent 49,4 ; Rapport de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs et les attentes en matière d'inflation pour le mois de janvier : Les matières premières agricoles perdent du terrain. Les contrats à terme sur le blé de Chicago (CBOT) perdent près de 2% ; le blé et le soja reculent de près de 1% Le cuivre, le zinc et les autres métaux industriels ont connu une volatilité très limitée aujourd'hui.

Les crypto-monnaies sont en hausse à la fin de la semaine, le bitcoin approchant les 107 000 dollars. Les ETF ont accumulé du bitcoin au cours des 6 dernières sessions consécutives, bien que l'échelle des entrées nettes positives soit tombée à 177 millions de dollars le jeudi 23 janvier.

Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de négocier avec l'administration américaine et a évoqué de bonnes relations avec Trump basées sur les « intérêts » des deux pays. Source: xStation5

