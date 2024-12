Résumé quotidien : L'US100 atteint un nouveau sommet grâce aux gains de Broadcom 📌

L'indice US500 subit une correction aujourd'hui, perdant 0,15 % deux heures avant la clôture de la séance. Ce mouvement est probablement lié à des prises de bénéfices après la très bonne performance de la semaine dernière.

En revanche, l'indice US100 a atteint de nouveaux records cette semaine, porté par un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle. Broadcom a publié de très bons résultats financiers hier, ce qui a entraîné une envolée de plus de 20 % aujourd'hui, faisant passer sa capitalisation boursière au-dessus de 1 000 milliards de dollars. Toutefois, l'indice US100 est revenu à ses niveaux de clôture antérieurs, réduisant ses gains à moins de 0,5 %.

En début de semaine, des informations ont fait état d'une collaboration entre Broadcom et Apple dans le domaine des puces d'intelligence artificielle, ce qui a propulsé l'action d'Apple à ses propres sommets historiques.

L'annonce par Alphabet de la poursuite du développement de sa puce quantique Willow, conçue pour effectuer en cinq minutes des calculs qui prendraient plus de temps que toute l'histoire du monde sur des ordinateurs standard, a également contribué à la hausse de l'indice US100.

Le dollar (USDIDX) est en baisse de 0,30 % aujourd'hui, s'échangeant à 106,6000 points. Les pertes ont été partiellement réduites, puisqu'elles avaient atteint jusqu'à 0,65% plus tôt dans la journée. L'EURUSD est en hausse de 0,25%, testant le niveau de 1,0500. Pendant ce temps, malgré la faiblesse du dollar, l'USDJPY gagne 0,75 % à 153,7000, le yen restant la devise la plus faible du G10.

Selon Kyodo News, la Banque du Japon envisagerait de reporter une hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 décembre. Le marché des swaps estime actuellement à 83 % la probabilité que la BoJ s'abstienne de relever ses taux d'intérêt.

Le bitcoin est en hausse de 1,50 % aujourd'hui, s'échangeant à 101 500 dollars. La domination du bitcoin est passée à 56,60 %. L'Ethereum enregistre des gains plus modestes de 0,90 %, tandis que la capitalisation boursière totale des autres crypto-monnaies n'augmente que de 0,10 %.

Le Texas a proposé un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de bitcoins afin de renforcer la stabilité financière, de permettre l'acceptation fiscale des BTC et de lutter contre l'inflation.

La semaine prochaine sera marquée par des événements importants pour les marchés financiers, notamment les décisions de la Fed, de la BoJ et de la BoE.

