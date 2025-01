Résumé quotidien : l'US100 gagne plus de 2 % ; Bitcoin repasse au-dessus de 104 000 $

Les marchés boursiers clôturent la semaine sur une note dominamment optimiste. Le FTSE 100 britannique a été le meilleur performeur, avec une hausse de 1,4 %. Le DAX allemand est également en bonne forme, gagnant 1,2 %, et l'IT40 italien progresse de plus de 1,3 %. Le CAC40 français ajoute près de 1 %, tandis que le SMI suisse termine la séance avec environ 0,4 % de gains.

Le Nasdaq 100 mène les gains sur Wall Street, avec une hausse de 1,8 %. Le S&P 500 gagne 1,3 %, et le Dow Jones 1,1 %. Pour les indices américains, c'est la meilleure semaine depuis le 8 novembre, lorsque les gains étaient alimentés par un optimisme fort sur le marché suite à la victoire électorale de Donald Trump.

Les contrats à terme sur les indices chinois ont légèrement progressé aujourd'hui, après un appel téléphonique entre Trump et Xi qui a montré de bons échanges entre les dirigeants des deux pays. Le président Xi a indiqué que, malgré certaines différences, les États-Unis et la Chine restent en bons termes.

La Cour suprême a confirmé la décision d'interdire TikTok. Par conséquent, ByteDance a jusqu'au 19 janvier pour céder la partie de son activité liée à ses opérations aux États-Unis ou pour cesser complètement ses activités dans ce pays. Selon la décision, des sanctions potentielles pourraient également affecter les fournisseurs de services tels qu'Apple ou Google, si ces derniers continuent de permettre le téléchargement d'applications dans leurs magasins.

Intel gagne plus de 7 % aujourd'hui, principalement en raison d'un mouvement spéculatif lié à des informations médiatiques concernant une potentielle acquisition de l'entreprise.

State Street perd aujourd'hui, suite à la publication des résultats du quatrième trimestre 2024. Bien que les résultats aient dépassé les attentes (bénéfice ajusté par action de 2,6 $ contre 2,44 $ prévu, revenus de 3,41 milliards de dollars contre 3,34 milliards prévus), les investisseurs ont réagi négativement à la réduction des prévisions de revenus d'intérêts pour 2025.

En Europe, l'une des entreprises clés de la journée était SUESS MicroTec, dont les actions ont gagné 23 % après d'excellents résultats financiers préliminaires.

Le marché obligataire a observé une tendance continue à l'assouplissement de la pression haussière sur les rendements. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont tombés sous les 4,6 % aujourd'hui.

L'inflation de la zone euro a été conforme aux attentes. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 2,4 % en glissement annuel (contre 2,4 % attendu, 2,2 % précédemment), et l'indice de l'inflation de base a été de 2,7 % en glissement annuel (contre 2,7 % attendu et 2,7 % précédemment).

Les données du marché immobilier américain se sont révélées meilleures que prévu. En décembre, la construction de 1,49 million de nouvelles maisons a été lancée (contre 1,32 million prévu), et les permis ont totalisé 1,48 million (contre 1,46 million prévu).

La grande surprise a été les données sur la production industrielle américaine, qui ont largement dépassé les attentes. Les données de décembre ont montré une augmentation de 0,9 % de l'activité du secteur par rapport au mois précédent, contre 0,3 % prévu.

Sur le marché des métaux précieux, l'or reste stable au-dessus de 2 700 $, tandis que l'argent perd 1,5 % aujourd'hui. Les contrats pour le métal se maintiennent juste au-dessus du niveau psychologique de 30 $.

Sur le marché des devises, parmi les devises du G10, seul le dollar se renforce aujourd'hui, gagnant 0,3 % contre un panier de devises. D'autres devises enregistrent des baisses, dont la plus prononcée est celle du yen japonais, qui perd 0,6 %. La couronne norvégienne est également en baisse de plus de 0,5 %. La livre sterling enregistre également une dépréciation plus marquée, perdant 0,4 %.

Le gaz américain termine la semaine avec une réduction significative de plus de 6 %, ramenant les prix sous les 4 $/MMBtu. Cela est probablement lié à la remontée des températures, qui ne sont plus aussi basses que dans les jours précédents.

Bitcoin et d'autres cryptomonnaies reprennent des hausses dynamiques. La cryptomonnaie la plus populaire gagne 5 % en intrajournalier, franchissant ainsi la barrière psychologique des 104 000 $. Des projets comme Litecoin et Dogecoin gagnent près de 10 %.

