Résumé quotidien : l’US100 recule après avoir atteint des sommets historiques, l’incertitude persiste avant la réunion de la Fed 🔎

L’US500 est en baisse de 0,3 %, mais reste au-dessus du seuil des 6 050 points. L’US100 perd également 0,3 %, redescendant des sommets historiques atteints hier. Ces baisses sont liées à l'incertitude entourant les projets de la Réserve fédérale pour l'année prochaine.

L’US2000 enregistre la plus forte baisse sur Wall Street. Toutefois, les pertes ont été limitées, passant de plus de 1 % à 0,7 %.

Le DE40 a perdu 0,28 % aujourd'hui, tandis que l'EU50 a augmenté de 0,25 %.

Les données économiques américaines étaient mitigées aujourd'hui. Les ventes au détail de novembre ont été solides, en hausse de 0,7 % en variation mensuelle (contre 0,5 % attendus et 0,4 % précédemment). Cependant, cette hausse a été principalement due à la forte demande automobile, les ventes de base ayant déçu avec une augmentation de seulement 0,2 % en variation mensuelle, contre 0,4 % attendus et 0,1 % précédemment.

La production industrielle a reculé pour le troisième mois consécutif, avec une baisse de 0,1 % en variation mensuelle, contre une prévision de hausse de 0,3 % et un précédent repli de 0,3 %. Il est à noter que les données PMI et ISM sont restées sous la barre des 50 points ces derniers mois.

En réponse, la paire EURUSD a rebondi au-dessus de 1,0500, mais au fil de la journée, elle reste proche du niveau de clôture d'hier.

L'absence de surprise à la hausse dans les données économiques américaines rend une baisse des taux de la Fed quasiment certaine lors de la décision de demain. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement une réduction restrictive. Le marché perçoit toujours un potentiel pour des taux plus élevés à long terme, les rendements des obligations à 10 ans se maintenant près de 4,4 %.

L'inflation au Canada est ressortie légèrement inférieure aux attentes, à 1,9 % en glissement annuel. En revanche, les mesures de base comme l'inflation trimée et médiane ont dépassé les attentes, atteignant respectivement 2,7 % et 2,6 %.

Le USDCAD a franchi aujourd'hui le seuil de 1,4300 pour la première fois depuis 2020. Le troisième repli consécutif de l'inflation sous les attentes montre que les fortes baisses de taux de la Banque du Canada n'ont pas empêché l'inflation d'atteindre son objectif.

Le USDJPY enregistre potentiellement sa première séance positive en 7 jours, ce qui pourrait être lié à la pression croissante sur la Banque du Japon pour relever ses taux d'intérêt. Bien que les attentes aient récemment évoqué une probabilité de hausse de 60 à 70 %, ces chances ont chuté cette semaine à 15 %. Actuellement, la probabilité d'une hausse de taux est estimée à 20 %. La décision de la Banque du Japon aura lieu jeudi avant l'ouverture des marchés européens.

Les données sur le marché du travail au Royaume-Uni ont été positives. Les demandes d'allocations chômage ont augmenté de seulement 0,3k par rapport aux attentes de 28,2k. Les salaires d'octobre ont augmenté de 5,2 % en glissement annuel contre 4,6 % attendus et 4,4 % précédemment. Le GBPUSD est en rebond pour la deuxième séance consécutive.

L'indice IFO en Allemagne pour décembre a chuté aujourd'hui à 84,7 points, contre une prévision de maintien à 85,6 points.

Le pétrole est en baisse de 1,5 % aujourd'hui, en raison des faibles données économiques en provenance de Chine plus tôt cette semaine et des chiffres de traitement du pétrole en novembre, les plus bas depuis juin.

L'or subit une correction aujourd'hui, alimentée par les craintes d'une baisse conservatrice des taux par la Fed. L'or teste les 2 340 $ et atteint son plus bas niveau depuis décembre.

Le cacao atteint de nouveaux sommets historiques pour la deuxième journée consécutive, frôlant les 12 000 $ la tonne. Les hausses sont liées aux inquiétudes concernant la production de cacao en Côte d'Ivoire. Une enquête de Bloomberg prévoit une production de 1,9 million de tonnes pour la saison 2024/2025, contre des estimations gouvernementales de 2,1-2,2 millions de tonnes.

Le sucre subit une vente massive aujourd'hui, tombant sous les 20 cents la livre, en raison d'un traitement important de la canne à sucre au Brésil. Dans la seconde moitié de novembre, 20,35 millions de tonnes de canne ont été traitées, contre 15,5 millions de tonnes attendues.

Le Bitcoin gagne encore 1,15 % aujourd'hui et se maintient autour des 107 000 $. Plus tôt dans la journée, les gains étaient encore plus élevés, dépassant brièvement les 108 000 $. Cependant, avec l'ouverture de la séance de cash, on a observé une légère correction autour de 105 000 $.

La dominance du Bitcoin continue de croître et atteint désormais 57,80 %. Actuellement, toute l'attention du marché se concentre sur le plus grand projet. En conséquence, le marché des altcoins n’a pas bien performé ces derniers jours, malgré les niveaux record du BTC.

