Résumé quotidien : L'US200 gagne 1,2 % sous l'effet de la première baisse des taux d'intérêt depuis 2020 et de l'attitude dovish de Powell 💵.

La Fed a réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base aujourd'hui, et le diagramme à points montre que le FOMC réduira encore ses taux de 50 points de base d'ici à la fin de 2024. En 2025, les taux devraient encore baisser de 100 points de base, soit une fourchette de 3,25 à 3,50 %.

Auparavant, les prévisions tablaient sur 4,1 %. Dans le même temps, la Fed s'attend à une croissance du PIB de plus de 2 % en 2024 et à un marché du travail toujours robuste, qu'elle s'est engagée à soutenir. Le marché y a vu une plus grande probabilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine

Jerome Powell s'est montré dovish lors de la conférence, bien qu'il ait indiqué que la Fed n'avait pas besoin de se précipiter et que des réductions de 50 points de base ne constitueraient pas une « nouvelle normalité ».

La Fed s'est assurée de la tendance désinflationniste, tout en estimant que l'économie a encore de bonnes chances de rester robuste, avec une demande de consommation résistante et un taux de chômage historiquement bas.

Le dollar américain perd du terrain aujourd'hui. L'or, qui a dépassé les 2600 dollars l'once (nouveaux records historiques) et le bitcoin, qui a dépassé les 60 000 dollars, initialement soutenus par l'optimisme de Wall Street et la baisse des taux d'intérêt, ont profité de cette vague.

Powell s'est montré dovish avec ses commentaires optimistes, et la Fed a baissé ses taux conformément aux attentes du marché, mais les indices de Wall Street ont effacé les gains initiaux. Le Nasdaq 100 et le S&P 500 perdent légèrement, bien qu'à moyen terme les commentaires de Powell ainsi que la décision semblent positifs pour le marché boursier ; US200 reprend près de 2% aujourd'hui.

Selon le rapport de la BoC, la banque centrale voit toujours des risques en termes de pressions sur les prix dans l'économie, avec des salaires plus élevés qui alimentent l'inflation dans le secteur des services en permanence. D'autre part, certains membres de la Banque centrale se sont montrés plus préoccupés par les risques de baisse de l'inflation, liés à une nouvelle faiblesse potentielle de l'économie et du marché du travail.

Les marchés européens, quant à eux, ont clôturé la session d'aujourd'hui en légère baisse. Le DAX allemand a perdu 0,06 % au cours de la journée, tandis que le CAC40 français a baissé de 0,57 % et le FTSE100 britannique de 0,68 %. Dans le même temps, le WIG20 polonais a perdu 0,35 %, Grupa Kęty étant le plus grand perdant.

Les données du marché immobilier américain ont montré un rebond important des permis de construire, qui ont augmenté de plus de 4,9 % m/m contre des prévisions de 1 % et -3,3 % en juillet. Les mises en chantier ont montré une augmentation de 9,6% m/m, 6,5% était attendu après une baisse de 6,8% en juillet.

Les stocks d'essence ont augmenté aux Etats-Unis selon le rapport du DoE 69 000 barils contre 1 million prévu et 2,3 millions précédemment.

Selon le sondage Quinnipiac, Kamala Harris a dépassé la cote de Donald Trump dans l'État du Michigan et en Pennsylvanie. Selon Moody's, les baisses de taux de la Fed seront négatives pour les notes de crédit de la plupart des banques américaines.

