Résumé quotidien : NATGAS bondit de 4 % en raison des prévisions météorologiques hivernales aux États-Unis 🗽 Les minutes prudentes de la Fed n'arrêtent pas Wall Street

Les investisseurs de Wall Street trade avec une retenue notable, peu affectés par la publication du compte rendu du FOMC. Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des gains marginaux (+0,3 % et +0,2 %, respectivement), tandis que le DJIA et le Russell 2000 sont restés dans le rouge (-0,32 % et -0,53 %). La réaction du marché boursier au dernier compte rendu de la Fed a été positive

En janvier, les responsables de la Fed ont souligné la nécessité de reporter les baisses de taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment confiance dans une baisse continue de l'inflation. Dans l'ensemble, le compte rendu peut être interprété comme légèrement « belliciste », bien que depuis la réunion de janvier, plusieurs facteurs soient apparus qui favorisent une approche plus « accommodante », notamment une désescalade des risques de guerre commerciale, une baisse des prix du pétrole et le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis le plus faible depuis 2021.

Les indices européens ont connu un recul important après l'escalade des tensions entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les principaux marchés ont enregistré de fortes pertes : le DAX allemand (-1,8 %), le CAC 40 français (-1,17 %), le FTSE 100 britannique (-0,62 %), le FTSE MIB italien (-0,53 %), l'IBEX 35 espagnol (-1,63 %) et le SMI suisse (-0,74 %).

Isabel Schnabel, de la BCE, a fait une remarque belliciste, déclarant qu'elle n'était « pas sûre que la politique monétaire dans la zone euro reste restrictive ». Sa déclaration a considérablement réduit les attentes du marché concernant les baisses de taux en 2025, avec seulement deux baisses complètes désormais prévues au lieu de trois. La probabilité d'une baisse des taux en mars reste proche du consensus à 96 %.

Pendant ce temps, le commissaire européen Maros Sefcovic a déclaré que l'Union européenne serait contrainte de réagir aux droits de douane américains, tout en soulignant sa volonté d'engager le dialogue, notamment en ce qui concerne la réglementation des Big Tech.

Le dollar américain poursuit son rallye, avec une hausse de 0,2 % de l'indice du dollar (USDIDX). La paire USD/JPY est en baisse de 0,25 %, le yen japonais reprenant de l'élan. La paire AUD/USD est en baisse de 0,14 %, se redressant légèrement après que la nouvelle d'éventuels accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine ait apaisé les craintes de guerre tarifaire. La paire EUR/USD est en baisse de 0,3 %, marquant sa troisième séance consécutive de baisse par rapport au dollar.

Le prix du gaz naturel (NATGAS) a enregistré une hausse significative (+4 %), en raison des prévisions de temps froid aux États-Unis et de l'augmentation attendue de la demande de chauffage. Les prix du pétrole brut Brent et WTI sont restés stables au cours de la séance. Les derniers modèles de prévision de Maxar Technology indiquent des températures plus froides que prévu dans le centre et l'est des États-Unis jusqu'au début du mois de mars en raison de conditions météorologiques arctiques.

Dans le secteur des matières premières agricoles, les contrats à terme sur le coton de l'ICE ont chuté de près de 1,5 %, à 67 dollars par contrat, entraînant des pertes dans le secteur. Le maïs a reperdu une grande partie de ses gains à la suite des rollovers de contrats. Les contrats sur le café ont enregistré de légers gains.

Le marché des crypto-monnaies tente de rebondir, mais le bitcoin a du mal à maintenir le niveau de 96 000 dollars. Malgré cela, la plupart des petites crypto-monnaies enregistrent des gains de 2 à 6 %.

L'or a reculé de 0,3 %, oscillant autour de 2 930 dollars l'once. L'argent a chuté de plus de 0,5 %, tandis que le palladium a été le plus durement touché parmi les métaux précieux, plongeant de près de 1,8 %.

Les tensions géopolitiques s'intensifient alors que Donald Trump a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arguant que l'Ukraine devrait organiser des élections et accusant Zelensky de ne pas bénéficier du soutien de l'opinion publique pour un éventuel accord de paix proposé par la Maison Blanche.

Les actions de Hims & Hers Health ont grimpé en flèche de près de 25 % aujourd'hui après l'annonce de l'acquisition de Trybe Labs, une initiative stratégique dans le domaine des soins de santé et des diagnostics personnalisés basés sur l'IA. Le cours de l'action de la société a bondi de près de 200 % depuis le début de l'année et de 650 % en glissement annuel, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans sa stratégie de croissance à long terme.

Les actions de Parsons (PSN.US) ont chuté de près de 11 %, malgré un chiffre d'affaires record de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024 (+16 % en glissement annuel). Les principaux résultats financiers comprennent une croissance organique du chiffre d'affaires de 14 %, marquant huit trimestres consécutifs d'expansion à deux chiffres. Le bénéfice net a augmenté de 21 % pour atteindre 54 millions de dollars, tandis que l'EBITDA ajusté a augmenté de 14 % pour atteindre 147 millions de dollars. Malgré des fondamentaux très solides, les investisseurs ont réagi négativement, probablement en raison de dépenses plus élevées que prévu ou de prévisions plus faibles.

Star Bulk Carriers (SBLK.US), l'une des plus grandes sociétés américaines de transport de vrac sec, a chuté de près de 10 %, approchant des plus bas niveaux depuis plusieurs années. Cette vente massive a fait suite à l'abaissement par Jefferies de son objectif de cours pour l'action à 21 dollars, signalant des inquiétudes croissantes quant aux perspectives du marché du fret.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."