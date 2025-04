Résumé quotidien : plus d'optimisme grâce aux progrès des négociations avec le Japon et l'UE 🔎📈.

Les indices boursiers américains ont légèrement rebondi en fin de séance. Les gains sont alimentés par l'espoir que les négociations bilatérales entre les partenaires et les États-Unis produisent leurs premiers effets.

Au moment de la publication, les contrats à terme sur l'indice US500 gagnent 0,80 % à 5340 points, le NASDAQ 100 progresse de 0,32 % à 18400 points et le Russell 2000 gagne 0,95 % à 1888 points. Les indices européens terminent également la séance en hausse, enregistrant des gains de 1,00 à 2,00 %.

L'indice dollar USDIDX gagne 0,30 % à 99,3000 points. Parallèlement, les devises qui ont récemment attiré les capitaux en tant que valeurs refuges, à savoir le yen japonais et le franc suisse, perdent de la valeur. Ce sont les deux devises les plus faibles aujourd'hui, ce qui pourrait indiquer un léger sentiment de soulagement sur le marché.

M. Trump s'est dit confiant quant à la conclusion d'un accord commercial avec l'UE et a indiqué que les négociations se déroulaient bien. Selon le président, les premiers résultats des négociations pourraient être annoncés prochainement.

À la Maison Blanche, le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'est dit confiant quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'UE et a suggéré d'organiser une réunion avec les dirigeants de l'UE en Italie afin de donner un nouvel élan aux négociations.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a révélé dans un message publié sur X.com que les négociations avec le Japon évoluaient de manière très satisfaisante. Si la trajectoire actuelle se poursuit, les responsables de la Maison Blanche devraient annoncer prochainement un accord commercial avec le Japon.

La Banque centrale européenne a abaissé ses taux d'intérêt de 25 points de base, conformément aux attentes. La déclaration de la BCE ne fait aucune mention de taux d'intérêt restrictifs. Selon la BCE, le processus de désinflation se déroule comme prévu.

Lors de la conférence de presse, la présidente Lagarde a reconnu que la désinflation progressait, mais que l'économie restait confrontée à une incertitude importante et à un risque de stagnation. Mme Lagarde n'a pas caché son mécontentement face à la politique commerciale actuelle de M. Trump et a souligné qu'une offre tarifaire « zéro pour zéro » était la proposition la plus évidente de l'UE.

Le marché s'attend désormais à un assouplissement de la politique monétaire de la BCE, avec une forte probabilité de baisse des taux dès le mois de juin.

Un juge fédéral a estimé que Google avait illégalement maintenu une position monopolistique sur le marché de la publicité en ligne, infligeant ainsi un deuxième coup dur au géant technologique en moins d'un an. L'action Alphabet a chuté de 1,8 % après l'annonce de cette décision et recule actuellement de 0,80 %.

Netflix publiera son rapport trimestriel pour le premier trimestre 2025 après la clôture de la séance. Les actions Netflix (NFLX.US) progressent de 2,60 %. Le marché s'attend à un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars, contre 9,37 milliards il y a un an et 10,42 milliards dans les prévisions de Netflix. Le bénéfice par action devrait s'établir à 5,68 dollars, contre 5,28 dollars il y a un an et 5,58 dollars dans les prévisions de Netflix.

Eli Lilly a annoncé les résultats de son médicament expérimental contre l'obésité, l'orforglipron, qui s'est révélé aussi efficace que les traitements par injection lors d'un essai clinique récent. Les actions d'Eli Lilly (LLY.US) progressent de 16,50 % aujourd'hui.

L'or et les autres métaux précieux reculent après leur récente vague haussière. La montée de l'incertitude sur les marchés a attiré des capitaux records vers le marché de l'or, qui a dépassé les 3 355 dollars l'once. Aujourd'hui, l'or est en baisse de 0,70 % à 3 318 dollars américains.

Le bitcoin gagne 1,20 % à 85 000 dollars américains, avec des gains légèrement plus importants pour l'Ethereum, qui s'établit désormais à 1 610 dollars américains. Contrairement au marché boursier, les cryptomonnaies n'ont pas connu de baisse aussi importante ces dernières semaines.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."