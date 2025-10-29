Résumé quotidien : Powell contribue à la hausse du dollar. Il est maintenant temps de se pencher sur les résultats financiers des grandes entreprises technologiques. 📄

La Fed a décidé de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base , les ramenant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 % , conformément aux attentes du marché.

L'administration Trump s'est engagée à dépenser plus de 80 milliards de dollars pour l'achat de réacteurs nucléaires Westinghouse. Le gouvernement américain pourrait obtenir environ 8 % du capital de la société une fois certains seuils de rentabilité atteints, et une introduction en bourse pourrait avoir lieu si sa valorisation dépasse 30 milliards de dollars d'ici 2029.

Cameco (CCJ.US), le deuxième producteur mondial d'uranium, a gagné plus de 20 % en deux séances. La société détient 49 % de Westinghouse, tandis que les 51 % restants sont détenus par Brookfield Asset Management et Brookfield Renewable Partners.

Après cette annonce, les actions des sociétés d'uranium cotées aux États-Unis ont largement progressé : Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy et Uranium Royalty Corp ont gagné entre 5 % et 20 %.

Nvidia gagne 2,70 % à 206 dollars par action, sa capitalisation boursière dépassant pour la première fois de son histoire les 5 000 milliards de dollars, ce qui en fait la première société à franchir ce seuil symbolique.

Les stocks de pétrole américains ont diminué de 6,858 millions de barils , alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 1,2 million et que la baisse précédente était de 0,961 million . Cette forte baisse reflète une diminution significative des importations (près de 1 million de barils par jour ) parallèlement à une légère reprise des exportations .

Alphabet publiera également ses résultats après la clôture. Les prévisions suggèrent un chiffre d'affaires compris entre 99,5 et 99,7 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 13 % par rapport à l'année précédente.

Le PIB suédois du troisième trimestre a dépassé les attentes avec une hausse de 2,4 % en glissement annuel (contre 1,6 % prévu et 1,4 % précédemment).

Le PIB espagnol du troisième trimestre a augmenté de 2,8 % en glissement annuel, en dessous des prévisions de 3,0 %, contre 3,1 % précédemment, confirmant les signes d'un ralentissement, qui se reflète également dans les ventes au détail.

Les stocks de pétrole américains ont fortement diminué de 6,86 millions de barils la semaine dernière, dépassant largement les prévisions qui tablaient sur une baisse mineure. Les stocks de produits raffinés ont également diminué de manière notable, enregistrant leur plus forte baisse depuis janvier 2024, sous l'effet de la baisse des importations et de la réduction du débit des raffineries.

Le WTI a progressé de 0,7 % aujourd'hui, bien que les gains aient brièvement dépassé 1 % après la publication du rapport sur les stocks.

Un fort rebond est également visible pour l'or et l'argent. L'or progresse de 1,0 %, oscillant juste en dessous de 4 000 dollars, tandis que l'argent gagne plus de 1,3 %, s'échangeant juste en dessous de 48 dollars. La reprise a été partiellement freinée après la conférence de presse de la Fed.

Depuis hier, l'argent affiche une vigueur remarquable, potentiellement liée aux prix record du cuivre, qui ont dépassé les 11 000 dollars en raison des perturbations minières mondiales. Il convient de noter que l'argent est souvent extrait comme sous-produit de l'exploitation minière du cuivre.

La réunion entre le président américain Trump et le président Xi est prévue à 11h00, heure locale en Corée (3h00 CET). Elle devrait durer jusqu'à quatre heures. Une réunion plus courte pourrait signifier un résultat décevant ou la signature officielle d'accords préétablis. Cependant, compte tenu des déséquilibres commerciaux structurels actuels, une réunion brève semble peu susceptible d'aboutir à une solution durable.

