L'US100 en hausse avant la Fed

- Les marchés anticipent une probabilité de 96 % d'une baisse des taux de 25 points de base, ce qui ramènerait la fourchette cible à 3,75-4,00 %.
- La Fed devrait mettre fin à son programme de resserrement quantitatif en novembre, après plus de deux ans de réduction de son bilan.
- Le président Powell devrait mettre l'accent sur la « gestion des risques » en raison du manque de données macroéconomiques clés causé par la fermeture actuelle du gouvernement américain.
- Les marchés des swaps anticipent une probabilité de près de 87 % d'une nouvelle baisse de 25 pb en décembre.
La décision prise aujourd'hui par la Réserve fédérale américaine devrait être purement formelle, le marché ayant déjà pleinement intégré cette mesure. La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base, mais la question essentielle est de savoir quelle sera la suite. La banque centrale a déjà reçu le rapport sur l'IPC de septembre, qui est inférieur aux attentes, mais reste supérieur à l'objectif de la Fed.
Compte tenu de la fermeture actuelle du gouvernement, qui devrait se prolonger jusqu'en novembre, la Fed ne recevra pas les données d'octobre sur l'inflation ou le marché du travail. Cela soulève des incertitudes quant aux perspectives économiques, mais la fermeture elle-même nuit aux travailleurs et à l'activité économique, un facteur qui pourrait pousser la Fed à procéder à une nouvelle baisse en décembre.
Toutefois, le ton des remarques de M. Powell ne sera pas nécessairement trop accommodant, surtout s'il dépend de la décision relative au bilan.
Baisse des taux : quelle est la prochaine étape ?
La Fed a clairement indiqué que les baisses de taux se poursuivraient, une position renforcée par la baisse de l'IPC en septembre.
On avait précédemment spéculé sur une baisse plus importante de 50 points de base, mais ce scénario est désormais pratiquement écarté, avec une probabilité actuelle de seulement 3 %. À l'approche de la réunion de décembre, la probabilité d'une nouvelle baisse de 25 points de base s'élève à près de 90 %.
Cela pourrait changer si M. Powell évite d'adopter un ton accommodant dans ses déclarations. D'autre part, les quelques voix favorables à un resserrement monétaire au sein du FOMC proviennent principalement des présidents régionaux de la Fed, qui siègent à tour de rôle parmi les membres votants. Si M. Powell indique que la Fed a besoin de plus de temps et de données fiables, cela pourrait entraîner un renforcement du dollar et une correction à Wall Street.
Toutefois, la Fed dispose d'un atout qui pourrait soit accélérer les tendances actuelles, soit approfondir la correction.
La Fed mettra-t-elle fin à la QT (réduction du bilan) ?
Le bilan de la Fed diminue actuellement à un rythme modéré de 5 milliards de dollars, et M. Powell a déjà laissé entendre que la fin de la QT était proche.
De plus, plusieurs indicateurs suggèrent que les réserves du système sont passées de « suffisantes » à simplement « adéquates ». La facilité de prise en pension inversée est tombée à quelques milliards de dollars seulement, ce qui implique une liquidité excédentaire pratiquement nulle dans le système.
Alors que les marchés s'attendent à ce que le QT prenne fin en décembre, il y a de fortes chances que M. Powell annonce sa conclusion dès novembre, ce qui constituerait un catalyseur haussier majeur pour les actions américaines.
Les opérations de prise en pension, qui réduisent la liquidité, ont été minimes au cours des trois derniers mois, confirmant ainsi des conditions financières restrictives.
Le bilan de la Fed a déjà été réduit d'un tiers et les réserves globales du système ont considérablement diminué. Cela pourrait être un signal de fin du QT, ce que les marchés considéreraient probablement comme positif. En cas de nouvelle détérioration économique, la Fed pourrait rapidement reprendre ses achats d'actifs (QE), ce qui abaisserait encore les taux d'intérêt réels.
Source : Bloomberg Finance L.P., XTB
US100
Le Nasdaq (US100), à forte composante technologique, est en hausse de 0,34 % avant la décision de la Fed, même si les gains se sont en partie estompés après une ouverture en hausse de plus de 0,60 %. L'indice reste à des niveaux records, enregistrant sa troisième journée consécutive de gains et une hausse de 2 % sur la semaine.
Cependant, le marché est actuellement influencé par trois thèmes clés, la décision de la Fed d'aujourd'hui n'étant que l'un d'entre eux. Les investisseurs se concentrent également sur la saison des résultats des entreprises, qui a jusqu'à présent donné des résultats solides, et sur la prochaine rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.
Avant l'ouverture des marchés européens (31.10.2025)
