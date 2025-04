Résumé quotidien : rebond des Mag7 ; l'or et le pétrole dans l'impasse

L'indice US500 est en hausse de près de 2 %, tandis que l'indice US100 progresse de 3 %, à un peu plus de deux heures de la clôture de Wall Street. Le DE40 est en hausse d'un peu plus de 2 % aujourd'hui, atteignant son plus haut niveau depuis le 3 avril.

Les États-Unis tentent de désamorcer la guerre commerciale en suggérant une réduction des droits de douane avec la Chine. Le Wall Street Journal a rapporté que les produits essentiels à la sécurité américaine devraient être soumis à des droits de douane de 100 %, tandis que ceux qui ne constituent pas une menace pour la sécurité américaine pourraient être soumis à des droits de douane de 35 %.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, n'a pas commenté les taux spécifiques, mais a souligné qu'il ne s'agirait pas d'une réduction unilatérale et qu'elle devrait être le résultat de négociations avec la Chine.

Cette nouvelle a tempéré l'euphorie qui régnait auparavant à Wall Street. À un moment donné, l'indice US100 était en hausse de 4 %, tandis que l'indice US500 gagnait plus de 3 %.

Donald Trump a apaisé les inquiétudes concernant le dollar américain et le marché boursier, indiquant dans des déclarations récentes qu'il ne souhaitait pas limiter le mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed. Les déclarations précédentes avaient semé la panique en remettant en cause l'indépendance de la banque centrale américaine.

Le dollar se renforce face à la réduction des risques. L'EURUSD passe sous la barre des 1,1350, alors qu'il avait précédemment testé le niveau de 1,1500.

Hier, l'or a testé les 3500, tandis qu'aujourd'hui, son prix est en baisse et se situe autour de 3300 dollars l'once.

Certains membres de l'OPEP+ souhaiteraient poursuivre la forte croissance de la production en juin. L'OPEP+ augmente sa production de 138 000 barils par jour en avril, tandis qu'en mai, elle devrait augmenter de 411 000 barils par jour.

Les réserves de pétrole aux États-Unis augmentent de 0,24 million de barils, alors qu'une baisse était attendue. En revanche, les réserves d'essence et de distillats sont en baisse significative.

Cependant, le pétrole perd du terrain au cours de la journée, après avoir atteint son plus haut niveau en près de trois semaines. Le pétrole WTI a testé aujourd'hui 65 dollars le baril, alors qu'il se négocie actuellement autour de 62 dollars le baril. Le pétrole perd actuellement environ 2,2 %.

Les ventes au détail en Pologne pour le mois de mars ont augmenté de 0,6 % en glissement annuel, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,5 %. Après les données salariales publiées hier et les chiffres des ventes au détail publiés aujourd'hui, les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt en mai se renforcent. Actuellement, le marché table sur une forte probabilité d'une baisse de 75 points de base en mai, alors que les membres du MPC avaient précédemment évoqué une baisse de 50 points de base.

L'indice PMI pour l'industrie en Allemagne s'est établi à 48 points, alors que les prévisions tablaient sur une baisse à 47,6 points par rapport au niveau précédent de 48,3 points. L'indice PMI pour les services recule à 48,8 points, alors que les prévisions tablaient sur 50,2 points et que le niveau précédent était de 50,9 points.

Une tendance similaire a été observée en France et dans l'ensemble de la zone euro. Selon Christine Lagarde, la baisse du PMI est le résultat de l'incertitude liée aux droits de douane. Selon elle, les droits de douane auront un effet plus désinflationniste qu'inflationniste.

Le PMI manufacturier américain a augmenté de manière inattendue à 50,7 points, alors que les prévisions tablaient sur une baisse à 49 points et que le niveau précédent était de 50,2 points. Cependant, l'indice des services a chuté de manière significative à 51,4, alors que les prévisions tablaient sur 52,6 et que le niveau précédent était de 54,4.

Rachel Reeves, la ministre britannique des Finances, a annoncé que le Royaume-Uni ne relâcherait pas ses normes de qualité alimentaire afin de garantir un accord commercial avec les États-Unis dans le contexte des droits de douane.

Les cryptomonnaies progressent, même si l'ampleur des gains enregistrés en début de journée a été limitée jusqu'à présent. Le bitcoin se négocie près de 93 500 dollars, tandis que l'ethereum est en hausse de 2,2 % et dépasse les 1 790 dollars.

Tesla : le chiffre d'affaires a baissé de 9 % en glissement annuel à 19,3 milliards de dollars, le bénéfice net a chuté de plus de 70 % et les livraisons ont été bien inférieures aux attentes (336 681 unités). Tesla a toutefois gagné près de 8 % aujourd'hui, les ventes ayant été meilleures que les prévisions les plus pessimistes. M. Musk annonce également qu'il se concentrera davantage sur les affaires que sur la politique.

Boeing : le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 19,5 milliards de dollars, la perte nette s'est réduite à 31 millions de dollars et le segment des avions commerciaux s'est amélioré grâce à une augmentation des livraisons, bien que la société continue de générer un flux de trésorerie négatif. La société a enregistré sa première augmentation de chiffre d'affaires depuis 2023.

Philip Morris : résultats supérieurs aux attentes - BPA de 1,69 dollar (+5,6 % par rapport au consensus), chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars ; forte croissance des produits sans tabac et réaction positive du marché.

