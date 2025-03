Résumé quotidien : Sentiment nerveux en cette fin de semaine, les indices tentent de limiter les pertes 📌

Les indices réduisent les pertes initiales à la fin de la séance. Au moment de la publication, l'indice US500 est en baisse de 0,18 %, l'indice US100 de 0,40 % et l'indice US2000 de 0,15 %.

Nous assistons également à une liquidation sur les marchés obligataires, du dollar et des crypto-monnaies. Pour l'essentiel, les investisseurs maintiennent le sentiment négatif du reste de la semaine. Cependant, des tentatives de rebond sont visibles.

Les données de l'emploi non agricole sont ressorties légèrement en deçà des attentes (151 000 nouvelles embauches contre une prévision de 160 000), mais l'écart relativement faible par rapport au consensus (contrairement à la forte baisse de l'ADP) a apaisé les craintes de stagflation. Le taux de chômage est passé de 4 % à 4,1 %, et les dépenses des ménages ont augmenté de 0,4 % en glissement mensuel (prévision : 0,5 %) et de 2,9 % en glissement annuel (prévision : 3,4 %).

Jerome Powell a souligné que l'économie américaine est sur la bonne voie. L'inflation est en passe d'atteindre son objectif et le marché du travail est équilibré. La politique tarifaire représente une source potentielle de risque inflationniste, mais la Fed ne réagira pas de manière excessive à une seule donnée. La politique monétaire est bien calibrée pour gérer les différents risques.

Les marchés boursiers européens ont terminé la semaine majoritairement dans le rouge. Le DAX allemand a chuté de 1,75 %, le CAC40 français de 0,95 %, le FTSE MIB italien de 0,5 % et le FTSE 100 britannique de 0,03 %. En revanche, l'IBX35 espagnol (+0,17 %), le SMI suisse (+0,36 %) et le WIG20 (+0,14 %) ont enregistré des gains.

Le bitcoin est en baisse de 1,71 % à 88 300 USD, malgré l'annonce de Donald Trump de créer une réserve stratégique de bitcoins. Au moment de la publication, la première conférence de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies se déroule également.

Le marché n'a pas réagi de manière optimiste à l'annonce de la réserve de bitcoins, car Trump a décidé, pour l'instant, de n'allouer que les bitcoins déjà en possession du gouvernement américain.

Par ailleurs, l'augmentation de cette réserve ne se fera pas par l'achat de nouveaux BTC sur le marché avec l'argent des contribuables américains. Cette information a fortement refroidi les ardeurs des investisseurs qui s'attendaient à ce que les États-Unis investissent des milliards dans de nouveaux bitcoins.

Sur le marché des changes, les devises européennes dominent aujourd'hui. L'euro continue de se renforcer face au dollar (EURUSD : +0,43 %), tout comme la livre (GBPUSD : +0,4 %) et le franc (CHFUSD : +0,35 %). La couronne suédoise s'apprécie le plus (USDSEK : -0,7 %). Le dollar canadien perd du terrain malgré l'assouplissement de la rhétorique tarifaire de Trump (USDCAD : +0,7 %), tout comme les devises des antipodes (AUDUSD : -0,6 %, NZDUSD : -0,7 %).

Le Brent et le WTI rebondissent après que Trump a menacé la Russie de sanctions potentielles (respectivement 1 % et 1,15 %). Les contrats à terme NATGAS ont chuté de 1,9 % en raison des températures plus élevées prévues dans l'est des États-Unis.

L'or a baissé de 0,10 % à 2 907 USD l'once, réduisant les gains réalisés plus tôt dans la journée. La liquidation sur le marché boursier et la recherche de liquidités exercent également une pression à la vente sur l'or.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."