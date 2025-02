Résumé quotidien : Wall Street, l’or et le Bitcoin inversent leurs gains initiaux

Les indices européens ont clôturé la séance de ce jour sur une note positive. Le FTSE et le CAC40 ont enregistré de légères hausses, tandis que le DAX de l'Allemagne a progressé de plus de 0,5 %. Aux États-Unis, les indices boursiers limitent la baisse provoquée par des données sur l'inflation de janvier, plus élevées que prévu. Toutefois, le Dow Jones reste en baisse de 0,4 %, le S&P 500 perd près de 0,2 %, tandis que le Nasdaq 100 évolue à la hausse.

Les actions des grandes entreprises américaines de défense telles que Lockheed Martin et General Dynamics sont en baisse aujourd'hui, prolongeant les ventes récentes. Les investisseurs anticipent une probabilité accrue d'accord de paix en Ukraine après que Donald Trump a eu des conversations téléphoniques avec Zelensky et Poutine, indiquant que les négociations pourraient bientôt avoir lieu.

