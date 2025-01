Résumé quotidien : Wall Street prolonge la dynamique haussière lors d'une première séance sous la présidence Trump 🗽.

Les indices européens ont affiché des performances mitigées, les principaux marchés étant sous pression. L'indice UK100 a enregistré une légère hausse de 0,39 %, tandis que l'indice français FRA40 a progressé de 0,45 %. L'indice allemand DE40 a légèrement augmenté de 0,30 %, mais l'indice italien ITA40 a baissé de 0,20 % et l'indice néerlandais NED25 a chuté de 0,19 %.

Le marché boursier américain est vigoureux, l'US30 étant en tête des gains (+0,73%). L'indice US500 a augmenté de 0,38% à 6078,2, tandis que l'indice plus large US100 a progressé de 0,19% à 21720,65. L'US2000 a également participé à la hausse, augmentant de 0,49% à 2325,6. Les marchés anticipent les résultats de Netflix après la séance à Wall Street

L'indice du dollar américain (USDIDX) a effacé les premiers gains, perdant maintenant près de 0,15%, tandis que l'EURUSD augmente de 0,2% au-dessus du niveau de 1,043, essayant d'inverser la tendance à la baisse. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont en baisse de près de 3,5 p.p. aujourd'hui, à 4,57%, alors que Trump n'a toujours pas annoncé sa décision concernant les tarifs douaniers sur les marchés chinois et européens.

Les actions d'Apple sont en baisse de 4 % aujourd'hui, l'entreprise étant confrontée à des vents contraires en Chine avec des ventes d'iPhone en baisse de 18,2 % au cours du dernier trimestre, contribuant à une baisse globale de 5 %. Les difficultés de l'entreprise proviennent en partie du retard dans le déploiement des fonctions d'IA sur le marché chinois, alors qu'elle cherche un partenaire local pour l'infrastructure d'IA. L'action teste actuellement le support critique de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours.

Oracle bondit de 6 % après que CBS a rapporté que les États-Unis allaient investir dans le secteur privé de l'IA, avec la formation d'un groupe « Stargate » par Oracle, Softbank et OpenAI comme l'un des principaux bénéficiaires.

Charles Schwab a livré de solides résultats au quatrième trimestre 2024, dépassant les attentes à travers les paramètres clés. La société a déclaré un BPA ajusté de 1,01 $ contre 0,91 $ prévu, avec des revenus nets atteignant 5,33 milliards de dollars. L'activité de négociation a montré une force particulière avec 6,31 millions de trades quotidiens moyens, nettement supérieurs aux 6,04 millions attendus, marquant les niveaux d'activité les plus élevés depuis le T4 2022.

Les actions de 3M (MMM.US) ont bondi de plus de 4% après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars. Le segment de la sécurité et de l'industrie de la société a montré une force particulière avec une marge d'exploitation de 21%. En ce qui concerne l'avenir, 3M a fourni des prévisions pour 2025 pour un BPA ajusté de 7,60 $ à 7,90 $, avec une croissance des ventes comparables prévue à 2,5 %.

Les actions du secteur de l'exploration spatiale ont grimpé en flèche à la suite de l'annonce par Trump d'une mission sur Mars. Redwire Corp a mené les gains avec un bond de 37,8 %, suivi par Rocket Lab USA qui a bondi de 28,3 %. Le rallye s'est étendu à l'ensemble du secteur, Planet Labs augmentant de 21,4 % et Momentus de 17,6 %. Même les géants traditionnels de l'aérospatiale, Boeing et Lockheed Martin, ont enregistré des gains modestes de 2,2 % et 2,3 % respectivement. RTX corp augmente de près de 3 % à la suite de l'annonce de Trump sur le « Dôme de fer américain ».

Le secteur des métaux précieux a affiché de très bonnes performances, le palladium menant les gains à +2,69%, suivi par l'or (+1,24%) et l'argent (+0,87%). Cette hausse s'est produite en dépit de la vigueur antérieure du dollar, ce qui suggère une demande sous-jacente de valeurs refuges et des achats techniques.

Les marchés de l'énergie sont restés sous pression, le gaz naturel menant les baisses (-1,96%), suivi par le LSGAS (-1,62%) et les produits du pétrole brut. La faiblesse persiste après les propositions de Trump sur le pétrole. Dans l'effet US Oil&Gas est l'un des secteurs de marché les plus faibles aujourd'hui.

Les contrats à terme sur le blé américain ont bondi de plus de 3% aujourd'hui, atteignant des niveaux inégalés depuis décembre 2024. Le rallye intervient alors que Trump a signalé une approche moins agressive des tarifs douaniers et a retardé la mise en œuvre des politiques commerciales avec la Chine. L'affaiblissement du dollar américain a apporté un soutien supplémentaire aux matières premières agricoles, bien que les données de CoT révèlent que les spéculateurs détiennent des positions courtes substantielles de près de 95 000 contrats, ce qui met en place un scénario potentiel de compression des positions courtes.

Les marchés des crypto-monnaies ont fait preuve d'une grande force, le Dogecoin menant les principales crypto-monnaies avec un gain de 6,60 %. AAVE et APECOIN ont suivi avec des gains de 5,10% et 4,67% respectivement, tandis que le Bitcoin s'est échangé en hausse de 3,57% à 107 000 $. L'Ethereum gagne 0,8 % à 3335 $. La résilience du secteur intervient malgré une baisse après l'investiture de Trump.

