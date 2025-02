Résumé quotidien : Wall Street prolonge ses gains hebdomadaires en fin de semaine 🗽

Les indices européens terminent majoritairement la séance dans le rouge. Le DAX recule de 0,4 %, le FTSE 100 perd plus de 0,3 %, le SMI chute de 0,8 % et le STOXX Europe 600 baisse de 0,2 %. Seuls la CAC40 (+0,2 %) et l'IT40 de l'Italie (+0,2 %) affichent des gains.

Les indices boursiers américains connaissent une séance calme. Le S&P 500 et le Dow Jones fluctuent autour des prix de clôture de la veille, tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,3 %. Intel revient sur ses gains initiaux, les prises de bénéfices mettant fin à la meilleure série de gains hebdomadaires du géant des semi-conducteurs depuis 2000 ; TSMC pourrait exploiter les usines d'Intel après une demande de Trump.

Les actions d'Applied Materials sont en baisse de près de 7 %, les investisseurs anticipant que les restrictions à l'exportation vers la Chine vont affaiblir les résultats du fournisseur clé de composants et de services pour le secteur des semi-conducteurs. Les actions d'Airbnb (ABNB.US) sont en hausse de plus de 14 % après que la société axée sur le voyage ait publié des résultats pour le quatrième trimestre dépassant les attentes et fourni des prévisions positives pour l'année à venir.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis d'aujourd'hui ont provoqué une volatilité accrue du marché. Les ventes ont chuté de -0,9 % en variation mensuelle, par rapport à la baisse prévue de -0,2 %. Ce chiffre inférieur aux attentes a conduit à une légère résurgence du scénario de réductions plus rapides des taux d'intérêt par la Fed. Le sentiment des investisseurs n'a pas été modifié par les données sur la production industrielle, qui se sont révélées supérieures au consensus du marché. En variation mensuelle, elle a augmenté de 0,5 % (contre des prévisions de 0,3 %, et une lecture précédente de 0,9 %).

Les données ont eu l'impact le plus significatif sur les rendements des bons du Trésor à 10 ans des États-Unis, qui sont tombés sous les 4,5 %, effaçant les gains enregistrés plus tôt cette semaine après la lecture surprise de l'inflation élevée.

Le retour des attentes de réductions plus rapides des taux de la Fed a considérablement affaibli le dollar, qui est aujourd'hui la devise la plus faible parmi celles du G10, chutant de -0,5 %. Le dollar néo-zélandais est la devise la plus performante aujourd'hui, avec un gain de près de 1 %. Des gains notables sont également observés pour le dollar australien (+0,6 %).

L'or est en baisse de plus de 1,5 % en raison de la chute des rendements des bons du Trésor américains, qui ont reculé sous la pression des ventes au détail américaines plus faibles que prévu. Des baisses de plus de 1 % sont également observées pour le platine et le palladium. L'argent perd beaucoup moins, en baisse de 0,2 %.

Le pétrole est en baisse de près de 1 % et se négocie juste sous les 75 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel augmentent de près de 3 % à la suite des prévisions météorologiques aux États-Unis, qui annoncent un refroidissement important, des tempêtes de neige et des gelées records, stimulant la demande de chauffage.

Une volatilité accrue a été observée aujourd'hui parmi les matières premières agricoles. Le blé sur le CBOT a grimpé de plus de 3,5 % en raison du froid aux États-Unis menaçant les récoltes. Les contrats à terme sur le sucre, le soja et le coton ont également augmenté. Les contrats à terme sur le café sur l'ICE ont chuté de plus de 3 % aujourd'hui.

L'EURUSD gagne aujourd'hui presque 0,4 % et le Bitcoin est en hausse de plus de 2 %, dépassant les 98 000 $ ; avec la montée de la principale cryptomonnaie, XRP gagne plus de 9 %, et le TRUMP token est en hausse de plus de 40 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."