Résumé quotidien : Wall Street prolonge son rallye 🗽

Il ne reste que quelques jours avant la décision cruciale de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, prévue pour le 18 septembre. Si la baisse des taux semble acquise, la question de son ampleur demeure. Le marché évalue à 45 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base, et il apparaît que les investisseurs du marché des métaux précieux anticipent une réduction plus importante.

L'or atteint des niveaux records à 2 585 $ l'once, tandis que l'argent s'approche des 31 $ l'once, avec une progression de plus de 10 % cette semaine. Des gains importants ont également été enregistrés pour le platine et le palladium, en raison des anticipations d'un déficit plus prononcé. Des inquiétudes ont été soulevées concernant une possible interdiction des exportations de métaux clés en provenance de la Russie et de ses alliés.

Le pétrole brut, quant à lui, récupère une partie des pertes enregistrées cette semaine, testant les 70 $ par baril pour le WTI, après avoir frôlé les 65 $ plus tôt dans la semaine. L'indice de confiance des consommateurs s'est établi à 69 pour septembre, contre 67,9 précédemment, dépassant les attentes qui tablaient sur 68,5 points.

La faiblesse du dollar américain a entraîné une chute de la paire USD/JPY à son plus bas niveau de l'année. La Banque du Japon (BoJ) tiendra une réunion la semaine prochaine, mais aucune hausse des taux n'est attendue.

Les indices américains ont fortement rebondi depuis le milieu de cette semaine, réduisant presque entièrement les pertes subies lors de la première semaine de septembre. Le NASDAQ 100 (US100) n'est plus qu'à 0,5 % de son pic du 2 septembre. Le NASDAQ progresse malgré la faiblesse d'Adobe, qui a chuté de près de 10 % aujourd'hui après avoir annoncé des prévisions plus faibles que prévu pour le prochain trimestre, malgré des résultats dépassant les attentes en termes de bénéfice par action (BPA) et de revenus. Toutefois, les prévisions de croissance des ventes trimestrielles d'Adobe pour le quatrième trimestre impliquent la plus faible augmentation trimestrielle de l'histoire de l'entreprise, malgré les progrès de ses outils d'IA générative.

Le DJIA (US30) gagne près de 1 % aujourd'hui, et le rebond des marchés boursiers est lié aux attentes d'une baisse de taux plus importante par la Fed, qui n'est plus perçue comme une menace, mais comme une nécessité pour éviter un atterrissage brutal, d'autant plus que les données macroéconomiques américaines se sont révélées plus solides que prévu.

L'inflation mesurée par l'IPC cette semaine a été conforme aux attentes, à l'exception d'un rebond plus marqué de l'inflation sous-jacente. Ce facteur, combiné à des lectures plus élevées de l'inflation PPI mensuelle, pourrait inciter la Fed à réduire les taux de 50 points de base.

Le Bitcoin gagne également 3 % aujourd'hui, porté par les attentes croissantes de nouvelles baisses de taux de la Fed. Les actions de Microstrategy bondissent de 7 % après l'annonce que l'entreprise a acquis 18 300 bitcoins supplémentaires.

Boeing perd plus de 3 % aujourd'hui en raison de la grève de ses travailleurs. Les actions de l'entreprise ont chuté de 60 % cette année face à des problèmes majeurs liés à ses avions.

Le sucre rebondit aujourd'hui, alimenté par des inquiétudes concernant la récolte au Brésil, où les incendies de forêt continuent de faire rage. Le coton, de son côté, progresse en raison des menaces pesant sur les récoltes, causées par des ouragans aux États-Unis et la reprise des prix du pétrole.

Cette semaine a vu un débat électoral entre Donald Trump et Kamala Harris. Bien que les deux camps aient proclamé la victoire, de nombreux médias ont souligné l'avantage d'Harris dans le débat. Les mouvements sur les marchés ont été limités, bien qu'un léger affaiblissement du dollar ait été observé.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."