Résumé quotidien : Wall Street remonte ; le Dow Jones touche son plus haut niveau historique après la victoire de Trump 💵Le dollar américain progresse sur fond de hausse des rendements.

Donald Trump a remporté l'élection présidentielle. Les indices américains ont enregistré des gains impressionnants aujourd'hui, bien que les sentiments sur les marchés européens n'aient pas été proportionnellement optimistes aujourd'hui. Le DAX allemand a perdu plus de 1 % et le CAC40 français a reculé de près de 0,5 %. Des baisses ont également été enregistrées par les contrats sur les indices chinois

Le Nasdaq 100 et le S&P 500 gagnent plus de 2 %, et le DJIA est en hausse de plus de 3,2 %. Cependant, une séance record est enregistrée par l'indice Russell 2000 des petites et moyennes entreprises, qui enregistre une hausse de 5 %. Parmi les valeurs BigTech, Nvidia est la plus forte progression aujourd'hui, à près de 4,4 %

Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont en hausse de 12 points de base aujourd'hui, à 4,41 %, tandis que l'EURUSD perd 1,6 %, glissant à 1,075. La paire USDJPY enregistre des gains de près de 2 %, le yen ayant été mis au pied du mur par la hausse du dollar.

Sous la pression du dollar fort et des prises de bénéfices, l'or et l'argent perdent respectivement 3 et 5 %. Les métaux industriels subissent également des pertes importantes, notamment le zinc et le cuivre, qui affichent tous deux des baisses de près de 5 %. Les matières premières agricoles, à l'exception du cacao et du coton, ont enregistré des gains modestes aujourd'hui

Les actions de Tesla ont rebondi de 15 % aujourd'hui, les investisseurs estimant que la victoire de Trump profitera à l'entreprise en supprimant les programmes gouvernementaux dont ont besoin d'autres fabricants rivaux et en concurrençant leurs homologues chinois.

Les actions de Super Micro Computer perdent près de 25 % ; la société a battu les prévisions de bénéfices dans ses résultats préliminaires non vérifiés, mais a déçu les ventes ; elle a également émis des attentes étonnamment prudentes pour le dernier trimestre de l'année (T2 fiscal 2025)

Des baisses à deux chiffres ont été enregistrées par les actions liées au marché des panneaux photovoltaïques, comme First Solar, et par les sociétés éoliennes, comme Orsted et Vestas. Les investisseurs s'attendent à ce que la nouvelle administration ne favorise pas le subventionnement de ces industries par le budget national.

Les actions des secteurs de l'aérospatiale et de la défense sont en hausse ; HEICO Corp a augmenté de près de 3 %, et Textron a enregistré une hausse de 6 %. Le fournisseur de navires de guerre Huntington Ingalls affiche une hausse de plus de 6 %. Les principales sociétés de défense telles que Lockheed Martin, Northrop Grumman et General Dynamics enregistrent des gains de l'ordre de 1 à 3 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le secteur pharmaceutique perd du terrain en raison du sentiment que les Républicains ne verront pas d'un bon œil les activités des géants pharmaceutiques, dont les actions ont été critiquées à plusieurs reprises par Donald Trump. Eli Lilly et Novo Nordisk perdent plus de 3 % ; des pressions à la baisse sont observées sur les actions de Pfizer, BIONTech et Moderna. La séance est dominée par les gains des secteurs de l'informatique, des banques et des institutions financières, des assurances et des équipementiers, dont le CAT progresse de près de 9 %. Source : xStation5 Variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis (variation hebdomadaire) : 2,149 millions de barils (-300 000 barils attendus ; 515 000 barils plus tôt). Les contrats de pétrole sont actuellement en légère perte, bien que la réaction initiale au rapport ait été étonnamment positive. Le gaz naturel, quant à lui, gagne plus de 3 %. Essence : 412 mille (attendu -0,977M ; plus tôt -2,707M) Distillats : 2,947M (attendu -1,500M ; plus tôt -0,977M) Le marché des crypto-monnaies affiche des gains massifs. Le Bitcoin oscille autour de 75K$, tandis que Uniswap, AAVE et Phantom gagnent entre 15 et 30%. Le Dogecoin gagne 14%, suivant les traces des actions Tesla. Selon M. Villeroy de la BCE, la victoire de M. Trump signifie des risques d'inflation plus élevés aux États-Unis et la probabilité d'une augmentation du déficit par rapport aux niveaux élevés actuels déjà en place. Les investisseurs s'attendent à ce que les politiques protectionnistes et les réductions d'impôts exercent une pression sur la Fed, qui sera contrainte de maintenir des taux plus élevés pendant une période plus longue, face à des données macroéconomiques solides et au risque d'un retour des pressions sur les prix. À l'heure actuelle, les marchés tablent déjà sur une seule baisse des taux aux États-Unis cette année et sur une baisse de 100 points de base l'année prochaine, au cours des trois premiers trimestres.

