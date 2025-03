Résumé quotidien : Wall Street se redresse grâce aux mises à jour sur l'Ukraine (11.03.2025)

Les indices américains ont commencé la séance de mardi sur une note négative, mais la plupart des pertes ont été effacées après que le Département d'État américain et le Président de l'Ukraine ont annoncé une proposition de cessez-le-feu de 30 jours ainsi qu'un accord sur les terres rares.

Le Nasdaq est actuellement en hausse de 1,05 %, l'S&P 500 est stable, le DJIA perd 0,5 % et le Russell 2000 gagne 0,75 %. L'indice VIX, qui avait initialement bondi de plus de 5 %, est désormais en baisse de 2,7 %.

Apple (AAPL.US) enregistre les plus fortes pertes parmi les actions des "Magnificent 7", affichant une baisse de 2,6 %, alors que l'action subit la pression de préoccupations réglementaires et des retards dans la mise en œuvre de l'Apple Intelligence AI.

Les marchés européens restent dans le rouge pour une autre journée. L'indice suisse SMI a enregistré la plus grande baisse, chutant de près de 2,5 %. Le DAX allemand a perdu environ 1,3 %, le CAC40 français a baissé de 1,3 % et le FTSE 100 britannique a diminué d'environ 1,2 %. Fait intéressant, le marché polonais a montré une relative résilience, avec l'indice WIG20 en baisse de seulement 0,2 %, malgré une ouverture en hausse.

L'EURUSD poursuit ses gains avec une hausse de 1 %, tandis que l'USDCAD grimpe de 0,25 %. La monnaie G10 la plus forte est la couronne suédoise (SEK), qui s'est appréciée de 1,45 % par rapport au dollar.

Donald Trump a ordonné au secrétaire au Commerce d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25 % à 50 % sur l'ensemble de l'acier et de l'aluminium importés du Canada vers les États-Unis. Le dollar s'est renforcé suite à cette annonce. Ces nouveaux droits de douane entreront en vigueur demain. De plus, Trump a déclaré que les droits de douane sur les voitures importées augmenteront de manière significative à partir du 2 avril, sauf si le Canada réduit d'autres droits de douane.

Le rapport JOLTS a montré qu'en janvier, le nombre de nouvelles offres d'emploi s'est élevé à 7,74 millions, dépassant les prévisions de 7,63 millions.

Les métaux précieux ont connu une séance forte. L'or a gagné près de 1,15 % en intrajournée, tandis que l'argent a bondi de 2,7 %. Les contrats de pétrole Brent et WTI ont ajouté respectivement 0,52 % et 0,45 %, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) ont diminué de 0,4 %.

Les principales cryptomonnaies ont rebondi. Le Bitcoin a franchi la barre des 80 000 $ (+4,7 % à 83 000 $), l'Ethereum a gagné 4,5 % à 1 950 $, et d'autres cryptomonnaies ont également enregistré de fortes hausses : Dogecoin (+7,5 %), Solana (+6,6 %), Ripple (+6,4 %) et Chainlink (+6 %).

