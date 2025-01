Résumé quotidien : Wall Street tente d'arrêter de nouvelles baisses après les minutes de la réunion du FOMC. Le Bitcoin perd 3%.

Les indices boursiers ont récupéré une grande partie de leurs pertes de la première partie de la session, malgré le ton hawkish des minutes. La plupart des membres souhaitent une approche modérée dans les décisions futures, soulignant le risque important d'un rebond de l'inflation

Les attentes des membres de la Fed indiquent que la croissance économique pourrait ralentir, mais que la situation du marché du travail restera solide et que l'inflation restera probablement sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2 %.

Dans le même temps, les minutes du FOMC se sont partiellement concentrées sur la situation politique incertaine ; les membres de la Fed ont signalé qu'il serait approprié de suspendre les décisions pendant un certain temps afin d'observer comment l'économie réagit aux événements liés à la politique douanière et à l'immigration.

Le rapport ADP a montré une augmentation de l'emploi de 122 000, moins que les 140 000 attendus et moins que les 146 000 de la lecture précédente. Nous avons constaté un léger affaiblissement du dollar après la publication du rapport, mais l'EURUSD s'est maintenu près du niveau de 1,0300.

Les demandes d'allocations chômage sont tombées à 201 000, alors que l'on s'attendait à une augmentation de 211 000 à 217 000. Le rapport montre que le marché du travail reste très solide. Les rendements des obligations américaines à 10 ans se sont établis autour de 4,7 % aujourd'hui,

Le rapport du DOE a montré une baisse des stocks de moins de 1 million de barils, avec une baisse attendue de 2 millions de barils. Les stocks d'essence et de distillats ont tous deux augmenté de plus de 6 millions de barils. Le pétrole brut perd plus de 1 % sur la journée, après avoir atteint des sommets sur plusieurs mois.

Le pétrole brut WTI a testé le niveau de 75 dollars et s'approche maintenant des 73 dollars le baril. Les baisses ont également été déclenchées par les commentaires du secrétaire d'État américain Blinken, qui a indiqué qu'un accord de paix final au Moyen-Orient était réalisable et que les pourparlers allaient dans la bonne direction

Le rapport sur les stocks de gaz a été publié un jour plus tôt en raison d'un jour de congé jeudi aux États-Unis. Le rapport a montré une baisse des stocks de 40 milliards de pieds cubes, alors que l'on s'attendait à une baisse de 39 milliards de pieds cubes. La baisse précédente était de 116 milliards de pieds cubes.

Le gaz a gagné plus de 4 % aujourd'hui en raison d'une consommation de gaz supérieure à la moyenne et d'une faible production, due à des températures très froides.

Aux États-Unis, la journée de jeudi sera consacrée aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter.

Les commandes d'usine en Allemagne ont chuté de 5,4 % par rapport aux attentes d'un statu quo et d'une baisse précédente de 1,5 %.

Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 0,6% m/m sur les attentes d'une augmentation de 0,5% m/m.

Les commentaires du PDG de Nvidia, Jensen Huang, ont indiqué que les ordinateurs quantiques arriveront sur le marché dans un horizon d'environ 20 ans, ce qui a provoqué une liquidation des actions des sociétés spécialisées dans l'informatique quantique. Les actions de IONQ et de Rigetti Computing ont perdu plus de 40 %.

Meta Platforms (META.US) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à tester en Allemagne, en France et aux États-Unis une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de Facebook Marketplace de consulter les annonces d'eBay (EBAY.US) et d'effectuer des transactions sur le site de commerce électronique. Les actions d'eBay augmentent de plus de 9 %.

