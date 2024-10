Résumé quotidien : Wall Street tente de freiner la correction face à la hausse des rendements obligataires 💵

Les indices américains évoluent "sous la barre" depuis le début de la séance, bien qu'ils essaient clairement d'éviter même une correction à court terme. En conséquence, le US100 et le US500 enregistrent une perte comprise entre 0,1 et 0,2 %. Le pétrole gagne plus de 3 % en raison des tensions géopolitiques, alors que le marché attend le rapport sur les stocks de l'API prévu à 22h30.

Selon des sources rapportées par la chaîne 12, l'armée israélienne a achevé sa période de préparation pour attaquer l'Iran, et il semble qu'une réponse viendra dans les prochains jours. Plus tôt, Israël avait indiqué que la riposte pourrait inclure le bombardement des quartiers généraux des commandants iraniens, après qu'Hezbollah ait réalisé une attaque infructueuse contre la résidence du Premier ministre Netanyahu.

L'entreprise la plus faible du S&P 500 aujourd'hui est Genuine Parts, qui perd près de 20 % après des résultats trimestriels décevants. Le fournisseur de pièces automobiles a annoncé des bénéfices nets près de 30 % en dessous des prévisions de FactSet.

Les actions du fabricant de moteurs GE Aerospace perdent également plus de 8 %. En revanche, les actions de General Motors gagnent près de 7 % après des résultats très solides. Les actions de Philip Morris progressent également de 8,9 %, leurs résultats ayant également dépassé les attentes des investisseurs.

L'euro a également été sous pression en raison de données plus solides provenant de l'indice régional américain de la Réserve fédérale de Richmond. L'indice s'est établi à -14 aujourd'hui, contre -17 prévu et -21 précédemment ; l'indice des services industriels a augmenté, et l'indice des expéditions industrielles s'est amélioré. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans gagnent près de 2 points de base pour s'approcher de 4,2 %.

Christine Lagarde a exprimé aujourd'hui un optimisme partiel quant à la tendance à la baisse de l'inflation dans la zone euro, tout en laissant entendre que les baisses de taux de la BCE pourraient être un peu plus lentes. Cependant, le marché n'a pas "adhéré" à ce discours et a interprété les déclarations de manière accommodante, mettant ainsi la pression sur l'EURUSD, qui perd actuellement 0,1 % et descend dans la zone des 1,08.

La séance d'aujourd'hui sur les marchés européens s'est déroulée dans une ambiance morose. Cependant, le CAC 40, le FTSE et le DAX ont tous légèrement reculé, dans une fourchette de 0,1 à 0,2 %. Parmi les marchés émergents, le WIG20 polonais s'est distingué avec une chute de 1,2 %, après des données de ventes au détail étonnamment faibles.

Les contrats à terme sur le blé, sur le CBOT de Chicago, ont effacé une bonne partie des pertes aujourd'hui et sont revenus à proximité de 577 $. La Sovecon de Russie a abaissé aujourd'hui son estimation de production pour 2025 à 80,1 millions de tonnes, contre 81,5 millions cette année, et les traders envisagent une réduction des stocks mondiaux de blé. Néanmoins, le sentiment général demeure baissier, et le rapport CoT indique des positions courtes dominantes de la part des Managed Money et des commerciaux.

Sur le marché des métaux précieux, nous assistons à de fortes hausses aujourd'hui. L'argent a atteint un nouveau sommet historique, gagnant 3,1 % aujourd'hui. L'or ajoute 1 % malgré le renforcement encore présent du dollar, tandis que le platine et le palladium progressent chacun de 2,4 %.

Les cryptomonnaies évoluent dans un sentiment mitigé, mais le Bitcoin reste au-dessus de 67 000 $. Standard Chartered estime que le record historique de la cryptomonnaie pourrait être atteint "dans les semaines à venir". ApeCoin perd plus de 15 %, approfondissant une vente provoquée par des prises de bénéfices, suite aux gains de dimanche.