Résumé quotidien : Wall Street tente d'enrayer son déclin alors que la Fed adopte une position légèrement plus restrictive

La Fed a maintenu ses taux à 4,5 %, conformément aux attentes du marché. Elle a légèrement modifié sa communication dans son communiqué, mais en même temps, Powell a souligné lors de la conférence que cela n'était pas destiné à envoyer un signal au marché.

Le marché a d'abord réagi au changement hawkish en supprimant les déclarations sur les progrès réalisés dans la baisse de l'inflation.

Powell indique lors de la conférence que la Fed ne doit pas se précipiter pour procéder à de nouvelles réductions. Il indique qu'il doit y avoir un déclin clair de l'inflation et une amélioration dans le contexte de la réalisation de l'objectif à moyen terme ou une faiblesse du marché du travail pour qu'une nouvelle réduction ait lieu.

Dans un premier temps, nous avons assisté à un net renforcement du dollar et à une baisse des contrats sur indices. Après 20 minutes de discours de Powell, l'US500 rebondit nettement et perd moins de 0,2 %, le Nasdaq 100 compensant également les baisses.

L'action Nvidia continue de perdre près de 5 % après que Bloomberg, citant des sources, a indiqué que l'administration américaine envisageait de nouvelles restrictions sur les ventes de puces Nvidia à la Chine.

Au cours des quatre derniers trimestres, les ventes à la Chine ont représenté environ 12 % du chiffre d'affaires de Nvidia ; la société a également développé des puces H20 spéciales pour la Chine.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont stables, à environ 4,55 %. L'EURUSD tente de rattraper ses pertes initiales, mais perd encore 0,15 %.

Au cours de la session européenne, nous avons assisté à de fortes hausses, stimulées par les résultats d'ASML. La société néerlandaise de semi-conducteurs a enregistré des résultats bien supérieurs aux attentes, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres.

Les actions de T-Mobile USA et de Starbucks sont en tête des gains à Wall Street aujourd'hui ; ces deux titres ont gagné près de 10 %, suite à la publication de leurs résultats financiers.

Après la session américaine, Microsoft, Meta Platforms, Tesla et IBM publieront leurs résultats, de sorte que la volatilité des principaux indices de référence à l'étranger pourrait encore augmenter après la clôture du marché.

Le DE40 a augmenté de 0,7 % aujourd'hui, tandis que les gains les plus importants ont été observés en Espagne, où les gains intrajournaliers sur l'IBEX ont dépassé 1 %.

Les stocks de brut américains ont augmenté de près de 3,5 millions de barils, les stocks d'essence ont également augmenté, mais les stocks de distillats ont fortement diminué. Le pétrole tombe presque à son plus bas niveau de l'année. Le Brent est proche des 75 dollars le baril.

Les matières premières agricoles affichent de fortes hausses aujourd'hui. Le blé est celui qui a le plus progressé, avec une hausse de 2,5 % sur le CBOT ; les contrats à terme sur le café gagnent également plus de 2 %.

Le bitcoin gagne près de 2,5 % et s'approche des 104 000 dollars, alors que les contrats du Nasdaq ont effacé une partie des baisses initiales, qui à un moment donné étaient en hausse de près de 0,9 %.

Le nouveau secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a indiqué que les droits de douane sur la Chine devraient être augmentés autant que possible, tandis que le Mexique et le Canada peuvent encore éviter des droits de douane élevés en respectant les restrictions sur la contrebande de fentanyl vers les États-Unis.

