Résumé quotidien : Wall Street vacille alors que les droits de douane de Trump suscitent des craintes de récession

Les indices américains ont plongé lundi, le S&P 500 perdant 2,3 %, le Nasdaq 100 3,4 % et le Dow Jones Industrial Average 1,2 %, les investisseurs fuyant les actions dans un contexte de craintes croissantes d'une récession déclenchée par l'incertitude des droits de douane.

Interrogé sur les craintes de récession lors d'une interview accordée à Fox News, le président Trump a reconnu une « période de transition », signalant qu'il pourrait accepter une crise à court terme des marchés pour atteindre ses objectifs plus larges en matière de politique commerciale, ce qui a effacé tous les gains postélectoraux des principaux indices.

Plusieurs entreprises de Wall Street ont revu leurs prévisions économiques à la baisse, Goldman Sachs ramenant ses perspectives de PIB pour 2025 de 2,4 % à 1,7 % et Morgan Stanley réduisant ses projections de 1,9 % à 1,5 %, invoquant des hypothèses de politique commerciale « nettement plus défavorables ».

Des craintes de stagflation sont apparues alors que les économistes prévoient une croissance plus lente associée à une inflation persistante, Goldman s'attendant désormais à ce que l'indicateur d'inflation préféré de la Fed se termine l'année à 3 %, contre des prévisions antérieures de l'ordre de 2 %.

Les valeurs technologiques ont été à l'origine des baisses du marché, les mégacapitalisations des « Sept Mercenaires » chutant collectivement de 5,3 %, tandis que Tesla plongeait de plus de 12 % à son plus bas niveau depuis avant les élections après qu'UBS ait abaissé son objectif de cours en invoquant un affaiblissement de la demande.

Le bitcoin est tombé sous la barre des 80 000 dollars, soit une baisse de 27 % par rapport à son plus haut niveau post-investiture, malgré la position pro-crypto de Trump. Les investisseurs ont été déçus d'apprendre que la réserve stratégique de bitcoins annoncée n'inclura que les crypto-monnaies déjà détenues par le gouvernement.

L'indice de volatilité VIX a atteint son plus haut niveau cette année, le sentiment du marché ayant radicalement changé. Selon une enquête de l'AAII, la majorité des investisseurs individuels s'attendent désormais à une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, le rendement des obligations à 10 ans perdant sept points de base pour atteindre 4,23 %, en raison des anticipations d'un ralentissement économique qui forcerait la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt de manière plus agressive.

Le pétrole brut WTI a poursuivi sa chute pour atteindre son plus bas niveau en trois ans, perdant 1 % pour s'établir à 66,40 dollars le baril, les politiques tarifaires de Trump, les augmentations de production de l'OPEP+ et les pourparlers de paix potentiels en Ukraine ayant exercé une pression sur les marchés de l'énergie.

Mohamed El-Erian a relevé ses prévisions de récession à une probabilité de 25 à 30 %, contre 10 % auparavant, tandis que les marchés des paris placent désormais à 40 % les chances qu'une récession soit officiellement déclarée d'ici la fin de l'année.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."